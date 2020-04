Dez dicas para trabalhar em casa de forma segura

Algumas dicas podem garantir um ambiente de trabalho remoto seguro | Foto: Portal Comunitário

Todos os dias, mais empresas estão encorajando os funcionários a trabalharem de casa. O fato é que apenas 3,4% dos trabalhadores normalmente trabalhavam de casa pelo menos na metade do tempo, de acordo com o Global Workplace Analytics. No cenário atual, no qual milhares de profissionais tiveram que se adaptar e se conectar às redes corporativas remotamente, eles estão preparados para executar suas tarefas com segurança?

De acordo com o IBM X-Force, quando funcionários trabalham fora de seus escritórios, longe da equipe de TI e de um ambiente com precauções de segurança avançada, eles podem ser estar vulneráveis a atacantes. Para ajudar na preparação global desses profissionais, o IBM X-Force oferece mais dicas para garantir um ambiente de trabalho remoto seguro:

1. Somente utilize as ferramentas fornecidas pela sua organização para trabalhar remotamente, evitando colocar sua empresa em risco. Se você não souber o que usar, consulte seu departamento de TI para obter recursos e informação.

2. Implemente a autenticação multifator (MFA) onde for possível. Isso acrescenta um ponto de controle de segurança extra, como por exemplo confirmar o login com uma senha ou com a sua biometria, além de um segundo ponto de controle que pode ser um celular ou uma confirmação via e-mail.3.

Garanta que todos os dispositivos estejam com os patches e sistemas de back-ups atualizados para eliminar vulnerabilidades que podem ser aproveitadas pelos atacantes.

4. Seja cuidadoso com e-mails suspeitos. Olhe para o endereço e analise: está escrito corretamente? Você conhece a pessoa que enviou o e-mail? Se não, não abra os anexos ou links, não importa o quão atrativa a mensagem possa parecer.

5. Atualize seu roteador doméstico com o firmware mais recente. Se já faz um tempo desde que você achou atualizações disponíveis e/ou se você tem seu roteador há alguns anos, talvez seja a hora de adquirir um novo.

6. Mantenha-se conectado na VPN da sua empresa quando estiver fora da rede empresarial.

7. Evite usar seu endereço de e-mail corporativo para se registrar em serviços e sites de uso pessoal.

8. Conheça o plano de resposta a incidentes da sua empresa e como entrar em contato remotamente com o seu departamento de TI, caso tenha algum problema.

9. Aproveite os benefícios da nuvem ao trabalhar remotamente. Não baixe arquivos corporativos em dispositivos pessoais sem a devida autorização e ferramentas de gerenciamento.

10. Se você estiver usando seus dispositivos pessoais para trabalhar, certifique-se de que está usando a solução de gerenciamento de dispositivos móveis indicada pela sua empresa para garantir que você está seguro e seguindo as políticas de dispositivo devidas.





Com informações da assessoria