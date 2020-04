Empresários ainda não aderiram crédito para manter empregos no AM

Manaus - Três semanas depois das paralisações em linhas de produção da indústria amazonense e do fechamento das portas do comércio não essencial em Manaus, diante da crise criada pelo novo coronavírus (Covid-19), representantes dos setores afirmam que nenhuma empresa do Amazonas aderiu a nenhum programa de crédito oferecido pelo governo federal, para a manutenção dos negócios e dos empregos.



Comércio do centro de Manaus fechou as portas depois de decreto de calamidade do Governo do Amazonas | Foto: Lucas Silva

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, a partir desta quarta-feira (8), acesso a recursos para o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, anunciado no dia 27 de março pelo presidente da instituição, Gustavo Montezano, que é destinado à folha de pagamentos de pequenas e médias empresas.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio-AM), Aderson Frota, disse que o BNDES atua por meio dos bancos e que cada empresa procura o seu para fazer a operação. “O próprio empresário procura seu banco e se informa sobre os procedimentos necessários. Mas, isso vai de cada um, no momento não sei informar quantos do comércio estão aderindo”, alegou.

Presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco | Foto: Arquivo EM TEMPO

O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, afirmou que muitas empresas buscaram seus bancos públicos e privados, mas acabaram não conseguindo as linhas de financiamento que o Governo Federal afirmou que estariam disponíveis. “Estamos nos movimentando para cobrar do governo que as medidas realmente cheguem para essas empresas”, declarou.

Périco explicou ainda que o Banco da Amazônia e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) estão trabalhando junto com o Governo do Estado para conseguir linhas de créditos que possam ser utilizadas, por micro e pequenas empresas, mas que também trabalham com a possibilidade de ajudar médias e grandes, dependendo do valor que cada uma delas precisa. “É uma medida forte do governo estadual para encontrar uma alternativa financeira para que os empresários possam preservar sua folha de pagamento e o capital de giro”, destacou.

José Jorge do Nascimento, presidente da Associação Nacional da Indústria de Eletroeletrônicos (Eletros) | Foto: Arquivo EM TEMPO

O presidente da Associação Nacional da Indústria de Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge do Nascimento Junior, disse que as indústrias do segmento eletroeletrônico instaladas na Zona Franca de Manaus (ZFM) ainda não aderiram ao programa, pois a maior parte delas ainda está em funcionamento e outras ainda acreditam que não precisam. “Se a crise se prolongar e o isolamento continuar, provavelmente muitas irão buscar aderir”, afirmou.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, disse não ter informações sobre a adesão de empresas ao programa, mas que está no aguardo para saber quantas vão optar por essa saída. “A abertura é recente. Creio que a partir de amanhã teremos maiores movimentações. Quem sabe a partir de segunda-feira (13) teremos empresários aderindo”, observou.

Como funciona o Programa Emergencial

O Tesouro Nacional informou que liberaria R$ 17 bilhões para a primeira parcela dos recursos. No total, o BNDES terá R$ 40 bilhões, a metade por mês, para o financiamento de dois meses da folha de pagamento dessas empresas. A maior parte, R$ 34 bilhões, tem origem no Tesouro Nacional e R$ 6 bilhões são recursos dos bancos.

Fachada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o BNDES, estão aptas a pedir o financiamento as empresas com faturamento anual acima de R$ 360 mil até R$ 10 milhões. Como contrapartida, elas não poderão demitir empregados no período. Pelos cálculos do banco, serão beneficiadas 1,4 milhão de empresas e 12,2 milhões de pessoas.

O BNDES está preparado para receber a adesão dos bancos privados e públicos que quiserem participar do programa. A partir desta quarta-feira (8), quem aderir ao programa poderá oferecer a seus clientes a linha do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, para financiar o pagamento dos funcionários das empresas, no valor total de até dois salários mínimos por empregado.

Regras para o programa

Os participantes do programa precisam atender a algumas regras. Além da faixa de faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, para o pagamento por dois meses dos empregados com salários até R$ 2.090,00, as empresas precisam ter a folha de pagamento processada em uma das instituições financeiras sujeitas à fiscalização do Banco Central. Ao contratar o crédito, elas vão assumir responsabilidades, como a impossibilidade de rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho de seus empregados no período entre a data da contratação da linha de crédito e o sexagésimo dia após o recebimento da última parcela do financiamento. O BNDES alertou que o não cumprimento dessa regra implicará o vencimento antecipado da dívida.