Sistema Delivery salva venda de ovos de Páscoa em Manaus

Manaus- Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no mundo inteiro e o aconselhamento pelo isolamento social, muita gente acreditou que a Páscoa seria prejudicada.

A poucos dias da data festiva, muitos empreendedores precisaram inovar e criar novas formas de vendas, apostando principalmente no delivery ou retirada das encomendas com hora marcada. Apesar disso, a procura caiu cerca de 80% para a maioria, que não desamina e continua os trabalhos para conseguir sobreviver a mais uma crise que abala a economia.

O Portal EM TEMPO conversou com duas mulheres que produzem ovos de Páscoa em Manaus. A produção será escoada por meio do delivery.

A confeiteira e proprietária da empresa Cake Lala , Susy Cunha conta que já trabalhava com doces, chocolate e com comida, mas nunca tinha "abraçado a causa do delivery".

“Na verdade, nós não trabalhávamos com entregas na maioria das vezes. Mas, agora, até preferimos porque tomamos todo o cuidado com a higienização do processo de fabricação até à entrega”, explica Susy.

Ovos tradicionais, de colher e de cascas recheadas continuam em alta | Foto: Divulgação

Atuando há 2 anos na confeitaria, Susy prepara ovos de Páscoa de comer com colher, recheados. As encomendas precisam ser feitas com no mínimo um dia de antecedência. “Precisamos de tempo hábil para preparar, e caso não tenha o ingrediente eu consigo comprar," ressalta.

Apesar da crise por conta da pandemia, a microempreendedora se surpreendeu com o número de venda. "Estou surpresa com as vendas! Pensei que eu não venderia tanto, mas todos os dias recebo vários pedidos. Porque estamos com preços acessíveis, material de qualidade e entrega grátis nos bairros vizinhos. E taxas para outros bairros, assim ninguém sai de casa . Em tempos de crise, resolvi me reinventar com vendas on-line," completou a microempreendedora.

Entrega por conta própria

Para assegurar a qualidade e a entrega correta dos ovos de Páscoa, as proprietárias da empresa Brigadeliz também optaram por fazer levar o produto até os clientes. "Preferir fazer por conta própria, porque o nosso produto é artesanal nesses aplicativos de entrega, muitas vezes, as pessoas não tomam cuidado e tudo chega desmontado, derretido", conta a empreendedora Lizandra Muniz.

O cliente poderá escolher os recheios de acordo com a sua preferência | Foto: Divulgação

Lizandra conta que a produção tem sido fácil. "Eu saio de casa com luvas e máscara até mesmo para passar uma segurança maior para o cliente. A produção tem sido fácil, pois comprei os matérias com antecedência e as poucas coisas que faltam compro assim que fecho as encomendas," completou.

Grandes lojas

Confeitarias de Manaus adaptaram vendas para delivery | Foto: Divulgação

As grandes empresas do ramo também estão com opções em delivery. Cacau Show, Bombons Finos da Amazônia e Gaby Harb Cake disponibilizaram o catálogo em seus sites oficiais e as entregas podem ser retiradas mesmo com os shoppings fechados. Há também a opção de entregas pelo WhatsApp.

