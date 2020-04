Prazo da cota única com desconto de 10% termina na próxima quarta (15)

Manaus - Encerra, na próxima quarta-feira (15), o prazo para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exercício 2020, com até 10% de desconto. O vencimento foi prorrogado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, como uma das medidas do pacote tributário adotado pela prefeitura para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia local.



As guias atualizadas com o novo vencimento da cota única estão disponíveis no portal Manaus Atende. A prorrogação não se aplica a quem optou pelo parcelamento IPTU 2020 e já pagaram a primeira. Os contribuintes que já pagaram a primeira em março, a segunda segue o vencimento normal, conforme estabelecido no carnê.

As guias atualizadas referentes à cota única com desconto do IPTU 2020 poderão ser emitidas exclusivamente por meio do portal Manaus Atende. Após clicar no ícone da Semef, o contribuinte deverá acessar, na sequência, as opções: cidadão / IPTU / pagamento de IPTU / Acesso rápido. Então é só digitar o número da matrícula do imóvel e o código de verificação, para exibir e imprimir a guia. O pagamento poderá ser realizado, de preferência, por meio de internet banking, para evitar aglomerações em bancos.





*Com informações da assessoria