Em meio a pandemia, aumento nas vendas de pescados surpreende no AM

Manaus – A quaresma sempre foi uma das épocas mais lucrativas para as peixarias, já que na tradição católica, o peixe faz parte dos cardápios dos devotos na Sexta-feira Santa. No Amazonas, mesmo com a pandemia ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19), piscicultores relatam aumento nas vendas durante a Semana Santa. A maioria das peixarias recorreram às entregas para continuar com os trabalhos.

José Silva, proprietário da Fazenda Bicho do Rio, revela que as vendas aumentaram no período, principalmente com o serviço de delivery. “Sabemos que essa demanda está maior nesse momento de isolamento social, porque as pessoas não podem sair de casa, mas querem manter suas tradições na Semana Santa”, afirma.

Ele conta que muitos clientes estão se juntando para fazer os pedidos juntos e assim facilitar na organização e na hora da entrega. Mesmo assim, as dificuldades para atender as demandas existem. “Não estamos conseguindo atender tudo, porque estávamos com poucos peixes no início do mês, mas agora já estamos nos organizando para fazer o possível e entregar o melhor produto aos nossos consumidores”, explica.

Esse produtor trabalha com delivery em Manaus | Foto: Divulgação

Proprietário da Manaus Peixes, Ruy Girão Brito, revela que a ideia de entrar para o serviço delivery foi de sua mulher Taína Lima. “A empresa sempre funcionou no ramo do atacado, vendíamos para grandes indústrias, então a entrega à domicílio nunca foi uma realidade para nós”, esclarece.

Ele também relata que a procura aumentou e que quase não estão dando conta. Segundo Brito, ele e a mulher ficaram até assustados com a demanda, uma vez que acreditam que a pandemia faria o setor e sua empresa entrarem em crise.

“Temos uma equipe com 13 funcionários e estamos somente trabalhando com os pescados. Estamos tomando cuidado com os peixes e também com as embalagens, tudo para que o cliente receba em casa um produto de boa qualidade e com segurança”, finaliza o proprietário.

Esses produtores trabalham com produto para pronta-entrega e delivery na capital | Foto: Divulgação/ADS

Ao contrário de José e Ruy, Francisco Gomes, da Regional Casa do Peixe, declara que suas vendas caíram por conta do Covid-19, mas que mesmo assim não foi tanto quanto ele esperava. Ele está conseguindo atender todas as demandas, pois deixou reservado um bom estoque para suprir qualquer necessidade da crise.

“Eu entendo a questão do isolamento social e acredito que as pessoas estão certas em se manter em casa. Estou fazendo o mesmo, mas quando tenho entregas nas residências, vou atrás com o maior prazer. Preparei um estoque para isso e continuarei atendendo meus clientes normalmente durante a Semana Santa”, relata Francisco.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) está com as feiras de comercialização de peixes suspensas por período indeterminado por conta do Covid-19, mas está disponibilizando contatos de piscicultores que participariam do Feirão do Pescado da Semana Santa (suspenso por conta da pandemia) e agora estão fazendo entregas pelo serviço delivery.

A ADS está com as feiras de comercialização de peixes suspensas | Foto: Divulgação/ADS

Governo do Amazonas

Além disso, na segunda-feira (6), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e sua vinculada ADS, realizou a despesca de 16 toneladas de peixes de quatro produtores localizados na estrada de Rio Preto da Eva, dando início a um processo que, até o fim da semana, fará a despesca de 70 toneladas.

A ação, executada pela Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) da Sepror, em parceria com o Programa de Desperdício de Feiras, visa doar o pescado a entidades beneficentes cadastradas junto às secretarias de Estado de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). A ação se dá em virtude da suspensão temporária das Feiras da ADS e do programa “Peixe no Prato”, de forma a evitar aglomeração de pessoas durante a pandemia de Covid-19, conforme determinado em decretos estaduais e federais.

Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima | Foto: Divulgação

Segundo o secretário executivo de Pesca e Aquicultura, Leocy Cutrim, esse é apenas o primeiro passo para novas aquisições que, somadas, chegarão a pouco mais de 70 toneladas de peixes, ajudando os piscicultores a se manterem economicamente ativos e possibilitando oferecer alimento a pessoas em vulnerabilidade social.

Para os produtores, esta ação é um incentivo à produção e a certeza de que, além de obter o seu sustento, estão ajudando pessoas que precisam se alimentar, conforme afirma Luis Hélder Bonfá, proprietário de uma produção de tambaqui em Rio Preto da Eva.

“Essa atitude do governo é muito bem-vinda, ajudando os produtores a se manter ativos, mesmo com essa pandemia, e levando alimento as pessoas que estão precisando dessa doação”, disse Bonfá.