Movimento 'Não cancele, remarque' mobiliza empresas de eventos no AM

Manaus – Com a pandemia mundial do novo Coronavírus (Covid-19) alguns eventos, como casamentos, aniversários e festas, precisaram ser repensados. O mercado de produção de eventos apela para clientes que não cancelem, mas remarquem. Mais de 100 fornecedores se uniram em Manaus para conscientizar consumidores após decreto do governo do Estado, que suspendeu o comércio para os serviços não considerados essenciais.

O movimento “Não cancele, remarque” surgiu exatamente da necessidade de manter empresas no mercado até à crise da saúde estagnar. Um clamor em redes sociais envolve diversos fornecedores que pedem novas datas para os eventos.

O cerimonialista de eventos Lucas Festeggiare, de 25 anos, que atua no mercado há sete anos, explica que o movimento é para conscientizar e orientar clientes para escolherem novas datas para os eventos.

“Já é um movimento que já estava sendo realizado em todo o Brasil e decidimos aderir aqui no Amazonas. Formamos um grupo com os fornecedores para colocarmos o movimento para frente. Foi criado para que nossos clientes não cancelem, mas remarquem seus eventos. Tivemos uma série de cancelamentos por conta do decreto de isolamento social, sabemos que todos estão em casa e é impossível ter festa sem aglomeração. Aguardamos que tudo isso passe”, explicou.

Lucas menciona também que durante este período de quarentena acontece também uma ação com arrecadação de alimentos para cestas básicas a serem entregues às famílias de fornecedores. “Temos pontos de coleta para doação para famílias de fornecedores que estão passando necessidade, pois os eventos são adiados e muitos, infelizmente, cancelados”, disse.

O proprietário do espaço para eventos Casa Colonial AM, Márcio Alves, conta que também aderiu à campanha nesse momento crítico para o ramo. Ele conta que em um mês seis eventos foram cancelados e outros 14 foram remarcados.

“É muito desafiador para todos no ramo de eventos. Antes operávamos com seis funcionários diretos, hoje somente dois. Vamos precisar nos reinventar”, explica Márcio.

Lucas Festeggiare conta também que em média, 15 empresas fornecedoras participam direta e indiretamente de um evento. A maior preocupação, segundo ele, é o cancelamento dos contratos, pois eventos remarcados permitem com que o cliente continue a realizar os pagamentos e auxilia na permanência da empresa no mercado.

“Para você entender que a situação é crítica. Imagina várias festas sendo canceladas. Mas posso dizer que estamos nas redes sociais incentivando clientes para fechar contratos e não cancelarem. Enquanto o cliente mantém o planejamento da festa, acontecem também os pagamentos dos fornecedores de seis meses a um ano”, enfatizou Lucas.

A boa notícia é que todos os fornecedores participantes do projeto estão disponibilizando descontos especiais para quem fechar pacotes nos meses de abril e maio. Para quem deseja economizar e continua com planos para realizar a tão sonhada festa esse é o momento de driblar a crise e pensar no futuro.

Para quem deseja doar alimentos não perecíveis para compor as cestas básicas pode entrar em contato com o número disponível:

A empresária Iraides Santos recebe encomendas de doces e salgados e serviço de buffet para diversos eventos. Além dos alimentos, ela também trabalha com aluguel de salão e aluguel de mesas e cadeiras. Iraides relata que há mais de um mês não há encomendas e aguarda dias melhores.

"Eu tinha três eventos para março que foram cancelados. A gente está trabalhando com entrega dos doces e salgados, mas ainda assim estamos sem pedidos nas últimas semanas. Antes da pandemia, todo o fim de semana era uma média de dois a três mil salgados. Fora o que lucrávamos com os alugueis de mesas e cadeiras", relata a empresária.

Grandes eventos adiados

Um dos maiores festivais que acontecia anualmente no Amazonas também precisou ser adiado. O Festival Amazonas de Ópera, que aconteceria de 18 de abril a 7 de junho, também foi adiado e, segundo a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), as novas datas ainda serão anunciadas.

O 10º Festival Amazonas Jazz, que ocorreria de 21 a 29 de março de 2020, também será realizado em nova data. A medida também atende as recomendações da Organização Mundial da Saúde e ainda não há previsão de novas edições.

O Festival Campus Party também foi adiado. O evento também aconteceria no mês de março e estava sendo aguardado por um grande público. Ainda não há informações sobre a nova data do evento de tecnologia.

