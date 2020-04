Conab envia 500 toneladas de milho a pequenos criadores do AM

Manaus - Uma nova remessa de 500 toneladas de milho chega à unidade da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Manaus nesta semana. O produto é destinado aos criadores rurais de pequeno porte atendidos pelo Programa de Vendas em Balcão (ProVB).



Atualmente, o cereal é vendido pela Conab ao custo de RS 51,50 a saca de 50 quilos, valor abaixo da média do mercado varejista local, no qual o produto é comercializado por R$ 72,50 em média. A diferença deve-se à composição do preço do produto vendido pelo estado, que considera a média de preço praticada no atacado. Os valores são reavaliados a cada 15 dias, de acordo com o comportamento do mercado da região atendida.

As vendas do produto ocorrem mesmo em meio à situação de enfrentamento ao coronavírus, como forma de garantir o abastecimento local ao apoiar e manter a produção de proteína animal no estado. Mas, para garantir a segurança dos empregados e do público atendido, o atendimento é realizado de forma a evitar aglomerações, somente um cliente por vez na unidade armazenadora da Conab.

Balcão

O Programa de Vendas em Balcão tem como objetivo permitir aos pequenos criadores o acesso aos estoques públicos, em igualdade de condições oferecidas aos médios e grandes produtores e avicultores, os quais acessam esses estoques por meio de leilões públicos.

Para participar do programa é necessário que o criador realize previamente seu registro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), disponível no portal da Conab. Para mais informações durante o período de quarentena, solicita-se entrar em contato com a Unidade Armazenadora da Conab em Manaus, nos telefones (92) 3182-2441 / 3182-2449 / 3182-2446.





*Com informações da assessoria