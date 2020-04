Saiba como incentivar pequenos negócios durante a pandemia

A empresária Sasha Duarte, se surpreendeu com o aumento da procura de seus bolos durante a quarentena | Foto: Divulgação

Manaus – O avanço do novo coronavírus no mundo trouxe muitas preocupações a população, a saúde é a principal delas, mas outro questionamento que está tirando o sono de muita gente é o cenário econômico. Em Manaus, o comércio está com as atividades suspensas desde o último dia (23) e quem mais sofre com essa situação são os pequenos negócios existentes na capital, que precisam sobreviver mesmo com a baixa demanda. Especialistas orientam como os consumidores podem ajudar esses negócios durante a pandemia.



A primeira orientação feita pelo analista técnico do Sebrae e mestre em planejamento estratégico, Ricardo Sampaio, é que os empresários adaptem as empresas ao sistema de entregas. Feito isso, os consumidores entendem que aquele negócio não está parado e podem solicitar os material.

“Falamos muito de alimentação, mas existem outros restaurantes, além dos comuns que servem as principais refeições do dia. O ramo de doces, bolos e salgados sempre funcionaram com as entregas, então o consumidor pode usar essa opção para sair da rotina, afinal a vida não parou, somente mudamos de rumo”, sugeriu Ricardo.

O cliente pode optar por reunir a família e fazer um lanche variado com bolos e tortas, para reunir a família e deixar um pouco de lado os problemas.

E a orientação parece ser válida para a empresária, Sasha Duarte, que se surpreendeu com o aumento da procura de seus bolos durante a quarentena.

“Os números de encomendas superaram minhas expectativas. Pensei que iria dar uma baixa por conta da pandemia, mas aumentou. Aderimos ao delivery, aumentamos a quantidade de produtos a pronta entrega com a comodidade de deixar na casa do cliente”, explicou Sasha.

Segundo a proprietária, uma das formas de fazer com que os clientes não sejam perdidos neste período é passar credibilidade ao público, mostrando o cuidado na hora do preparo até a entrega.



“É muito importante que as pessoas incentivem os pequenos negócios. Nós representamos a maior economia do país. Essa atividade gera renda e vários empregos. A pessoa que compra os produtos, está ajudando no momento de crise, principalmente se tratando do ramo artesanal, onde a atenção, carinho ao produto são redobrados”, ressaltou.

Não cancele, adie

Apesar de muitos eventos estarem sendo cancelados, boa parte também está sendo adiado, afinal, a esperança é de que o cenário atual melhore nos próximos meses. De acordo com Ricardo uma das formas de não cancelar eventos específicos é também reduzir o número de convidados.

“Eventos como aniversários não têm como serem adiados, existem uma dada especifica que as pessoas querem comemorar, mas as pessoas podem optar por fazer uma festa menor, somente para a família, com até 10 pessoas, existem muitos cerimoniais que realizam este serviço”, recomendou.

Mas se o seu evento é de formatura, casamento ou até mesmo a data comemorativa de algo especial e tiver a opção de adiamento, opte por ele. A cerimonialista, Danielle Sena, explicou que quando a pandemia passar será um motivo a mais para comemorar durante o evento.

“A melhor saída é mantermos a nossa saúde para que possamos continuar festejando e só vamos manter a saúde se mantivermos também o isolamento social e tomarmos todas as precauções necessárias. O adiamento dos eventos planejados para março, abril e maio foi fundamental e inevitável e afirmamos aos clientes que os eventos saíram exatamente como desejado mesmo que em uma nova data”, afirmou.

Bem-estar

Apesar da rotina não ser a mesma, não é necessário deixar de lado a vontade de aderir a roupas novas ou decorar alguns cômodos da casa, o Ricardo ressalta que se a loja do seu interesse seguir as normas de segurança do momento não há problema continuar consumindo os produtos.

“Procure saber se a loja higieniza as sacolas e as entregas são feitas por terceiros, também opte por lojas que envie fotos dos produtos que você deseja para que não seja necessário um outro contato futuramente, seja de troca ou devolução”.

A artesã Letícia Marinho, proprietária do Ateliê Lê Crochê , que confecciona objetos de decoração precisou investir somente nas entregas e redobrar o cuidado devido seu público serem as futuras mamães.

Meu público maior são as mulheres grávidas que durante esse período de pandemia são caracterizados como grupo de risco, o que as deixa em casa, e elas acabam fazendo as encomendas. Então, todo cuidado é importante, optamos por receber pagamento por transferência bancária e boleto. Além disso, temos entregadores próprios”, afirmou Letícia.

Confira as decorações feitas de crochê | Foto: Divulgação

Edição Rebeca Mota