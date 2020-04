Fábricas reabrem em meio a aceleração dos casos de Covid-19 em Manaus

Manaus – Em pleno período de aceleração descontrolada dos casos de contaminação do novo coronavírus (Covid-19), na capital amazonense, aproximadamente, 5 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM) que estavam em férias coletivas, voltaram às atividades de chão de fábrica, nesta segunda-feira (13). De acordo com representantes dos trabalhadores, 3 mil são 50% dos funcionários da Samsung e os outros 2 mil são da Transire Eletrônicos.

Com a maioria de casos confirmados da Convid-19 concentrados em Manaus, atualmente Amazonas tem 1.275 pessoas infectadas e 71 óbitos, que coloca o Estado no topo do ranking de letalidade do país, com uma pessoa para cada 100 mil habitantes.

Sindicato aponta que metade dos funcionários Samsung (3 mil) voltaram para as linhas de TV e ar condicionado | Foto: Divulgação

O retorno às atividades de parte das 22 indústrias que paralisaram operações na Zona Franca de Manaus (ZFM) já havia sido antecipado pelo presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco. “No final de março e começo de abril, as empresas do PIM resolveram dar férias coletivas - seja de forma parcial ou total - aos seus funcionários. Esse período foi de 15 dias para algumas e de 20 para outras. As que só ficaram paralisadas por 15 dias já estão retomando as suas atividades hoje (segunda)”, explica.

Périco afirma que os três motivos principais para a retirada de férias antecipadas foram a falta de insumos da China, que ainda não normalizou seu mercado; o excesso de estoque, porque o comércio parou abruptamente; e o coronavírus e sua propagação. Segundo o presidente, durante esse período de paralisação, as empresas tomaram todas as precauções para que, na retomada das atividades, o controle fosse mais rígido.

De acordo com Périco, o que irá definir se essas empresas continuarão ou não produzindo, a partir de seu retorno, é o comércio. “Principalmente a questão do comércio em nosso país. Se voltarem as atividades comerciais no Brasil, com lojas funcionando e o público consumindo, a demanda irá existir e essas empresas continuarão produzindo. Agora, se tudo continuar fechado, provavelmente os proprietários buscarão uma forma de deixar seus funcionários em casa e evitarão a propagação do vírus”, explica.

Presidente do Cieam, Wilson Périco, diz que mais empresas devem voltar se o comércio reabrir no país | Foto: Divulgação

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, confirmou que a Samsung e a Transire Eletrônicos, que derem férias coletivas aos seus funcionários, voltaram hoje. De acordo com Silva, a Transire estaria voltando com a intenção de atender demandas na fabricação de respiradores para colaborar com o Governo do Estado. Fontes ligadas à industria indicaram que a Samsung voltou para produzir TVs e aparelhos de ar condicionado.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas (Sindmetal), Valdemir Santana, disse que diante da atual situação, vai cobrar novas medidas para proteger os funcionários. “Estamos conversando com a empresa para chegar em um acordo sobre a questão dos ônibus, para que os funcionários não tenham que ir no transporte lotado; a questão da distância entre os trabalhadores, impedindo aglomerações dentro da fábrica; e também para que as questões de prevenção contra o coronavírus sejam respeitadas”, diz.

Fábricas

A assessoria da Samsung explica, por meio de nota, que a partir do dia 13 de abril as operações das fábricas da empresa retornariam em todo Brasil e que serão feitas por meio de um esquema de revezamento de equipes. Afirma que, além disso, pretende seguir todas as orientações e especificações recomendadas pelas autoridades da área da Saúde.

“Uma série de medidas preventivas para evitar aglomerações e proteger nossos colaboradores seguem implementadas, como a medição de temperatura e o cumprimento da distância mínima recomendada entre os funcionários durante todo o período de trabalho em todas as áreas da empresa. A Samsung permanece monitorando continuamente a situação da Covid-19 e continua comprometida com o bem-estar de todos”, diz a nota.

A Transire Eletrônicos afirma por meio da assessoria que realizou diversos estudos, inclusive analisando medidas adotadas por empresas chinesas, para retomar sua operação com segurança. Segundo a empresa, a planta industrial está “paulatinamente” voltando a operar dentro de um programa piloto e que estava fechada desde o dia 24 de março para proteger os colaboradores do contágio do novo coronavírus.

Uma das principais medidas para retomada da Transire é a divisão da jornada de trabalho em dois turnos | Foto: Divulgação

O presidente da Transire, Gilberto Novaes, afirmou que a decisão de voltar ao trabalho visa dar maior suporte aos mais de 2,2 mil funcionários e suas famílias. “Analisamos a conduta de empresas chinesas e adotamos diversas práticas que irão assegurar um ambiente seguro e controlado. Já avisamos também que não faremos demissões nos próximos 4 meses em decorrência do coronavírus”, explica Novaes.

Uma das principais medidas para retomada da operação da Transire é a divisão da jornada de trabalho em dois turnos, o que irá garantir o distanciamento necessário entre os funcionários dentro da fábrica. A empresa também disponibilizou transporte próprio com equipamentos de proteção individual (EPIs) e está oferecendo 3 refeições diárias.

Além disso, estarão fornecendo cestas básicas reforçadas, que poderão também ajudar a abastecer as comunidades onde vivem, especialmente nos bairros mais periféricos, uma medida para assegurar alimentação de qualidade e maior imunidade, diminuindo os riscos de contaminação.