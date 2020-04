Produção de motocicleta cresce 10,8% no PIM, mas vendas caem em março

Manaus - Em março, mês que Manaus passou a ser afetada pela pandemia da Covid-19, as fabricantes de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) mantiveram a linha de crescimento na produção, no entanto, nas vendas, setor começou a apresentar retração. As fábricas produziram em março 101.425 unidades. O volume é 10,8% superior ao registrado no mesmo mês de 2019 (91.535 unidades) e 7,4% maior que fevereiro do presente ano (94.442 unidades).

De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o primeiro trimestre do ano apresentou crescimento de 7%, com 296.159 motocicletas produzidas, em comparação com as 276.760 unidades fabricadas em igual período de 2019.

“O setor começou o mês de março com forte atividade industrial, porém, para preservar a segurança dos colaboradores e cumprir as determinações das autoridades governamentais e de saúde, cerca de 60% das empresas associadas à Abraciclo do segmento de motocicletas anunciaram paralisações temporárias da produção de suas fábricas em Manaus, em função dos impactos da pandemia do coronavírus (Covid-19). As paralisações ocorrem em períodos variados, começando em 30 de março e se estendendo até 5 de maio”, relata Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.

A entidade informa que a perspectiva de baixa atividade comercial devido às ações preventivas de confinamento da população em suas residências também foi um fator considerado para a decisão de suspensão temporária da produção. “Os resultados serão sentidos no balanço do mês de abril”, analisa Marcos Fermanian.

Vendas no atacado

Em março, as fábricas repassaram para as concessionárias – em operações de atacado – 92.900 motocicletas, volume que representa uma retração de 0,8% na comparação com o mesmo mês de 2019 (93.605 unidades) e de 0,9% em relação a fevereiro do presente ano (93.757 unidades).



As vendas no atacado no primeiro trimestre somaram 277.402 unidades, correspondendo a uma alta de 2,5% na comparação com o mesmo período de 2019 (270.724 unidades).

Desempenho por categoria

A Street foi a categoria mais comercializada no atacado em março, com 46.902 unidades, volume 2,7% superior ao registrado no mesmo mês de 2019 (45.688 unidades), e 2,5% menor na comparação com fevereiro do presente ano (48.096 unidades).



No segundo lugar do ranking ficou a Trail com 18.099 unidades, aumento de 2% ante as 17.736 motocicletas comercializadas em março de 2019 e de 9,5% em relação a fevereiro do presente ano (16.531 unidades).

A Motoneta veio na sequência com 14.107 unidades, significando uma queda de 2,5% na comparação com as 14.462 unidades registradas em março de 2019, e de 2% em relação ao mês anterior (14.399 unidades). Em quarto lugar, ficou a Scooter com 8.104 unidades, volume 17,5% menor ante as 9.822 unidades vendidas no mesmo mês de 2019 e 0,8% menor na comparação com fevereiro do presente ano (8.170 unidades).

No acumulado dos três primeiros meses do ano, as duas categorias que registraram maior crescimento no atacado foram Scooter e Sport. Com 8,6% de participação, a Scooter teve 23.990 unidades comercializadas, representando uma alta de 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado (20.232 unidades). As vendas da Sport, que tem 0,5% da fatia do mercado, atingiram 1.367 unidades, correspondendo a um crescimento de 15,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2019 (1.186 unidades).

A Street foi a categoria de motocicleta mais vendida no atacado, com 51,6% de participação. De janeiro a março, foram comercializadas 143.047 unidades, significando um aumento 2% em relação ao mesmo período do ano passado (140.256 unidades).





