Manicoré envia toneladas de bananas e maracujá a Manaus

Manaus - Agricultores rurais do município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus) estão conseguindo enviar para Manaus 108 toneladas de banana pacovã e prata e 2,5 mil unidades de frutos de maracujá por semana, para abastecer a capital. A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) tem auxiliado os agricultores rurais. Em período de pandemia, os barcos vindos do município que antes transportavam passageiros estão servindo para transportar cargas.



Segundo o gerente do Idam em Manicoré, Rigoney Nascimento, nas últimas semanas, devido ao atual cenário, os agricultores familiares e produtores rurais têm conseguido enviar seus produtos desse modo e assim conseguem comercializar e abastecer Manaus. “A maioria dos produtos é vendida nas feiras de Manaus, como a Feira da Banana”, disse.

Além das bananas e maracujás, os agricultores de Manicoré já conseguiram enviar para a capital uma grande produção de castanha do Brasil. Para o mês de julho, estão previstas colheitas de melancia, milho e jerimum e parte da produção também será destinada para Manaus.

De acordo com a diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural (Diter) do Idam, durante este período de pandemia, as unidades locais do Idam estão atendendo em sistema de rodízio, sob análise da necessidade imediata do produtor. Visitas às propriedades são feitas somente em situação inadiável, com ocorrência severa de pragas ou animal em risco. Vale lembrar que, colaboradores em grupo de risco estão dispensados atuando em home office.

Fala Produtor

Para as famílias rurais que desejam obter informações sobre programas e outras políticas públicas é preciso acessar o Idam via o Fala Produtor. Para falar com o Instituto basta enviar mensagens por meio de WhatsApp para o número (92) 98855-1231, no horário de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para contato com as demais vinculadas do Sistema Sepror, basta enviar mensagens para os seguintes números: (92) 99984-8274 (Sepror), 99128-4010 (Sepror), 98464-8243 (Sepror), 99382-2906 (Adaf) e 98415-0704 (ADS). Ou ainda pelo e-mail [email protected]





