Empresários reinventam negócios e geram emprego em meio à pandemia

Manaus - Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Brasil vive uma crise econômica que se agrava com o fechamento do comércio e a manutenção das portas fechadas, que ameaça o aumentar o alto índice de desemprego no país. Mas, em meio ao caos de Manaus que acumula os piores indicadores da pandemia, empresários da cidade repensaram as estratégias e até começaram a gerar oportunidades de empregos.

É o caso do empresário Alexandre Truda, proprietário da empresa “Truda Kimonos”. Ele reinventou a sua empresa devido à pandemia que levou o governo a decretar estado de calamidade e determinou o fechamento do comércio não essencial. Truda deixou de confeccionar peças de kimono, e investiu na confecção de máscaras de pano para proteção contra o vírus.

Alexandre Truda diz que a empresa se adaptou a crise e agora investe em um novo ramo | Foto: Divulgação





O empresário contou que, dias após o decreto que suspendeu o funcionamento do comércio não essencial, ele entrou em desespero, devido aos doze funcionários que ele mantem na fábrica. “Depois de pensar no que eu iria fazer, tive a ideia de deixar os kimonos de lado e fazer as máscaras de pano. No início eu chamava as pessoas para comprar e eles me chamavam de louco e diziam que as máscaras eram proibidas, entre outros comentários. Mas eu não desisti. Quando a OMS divulgou que as máscaras de pano poderiam ser usadas pela população, eu já tinha 2 mil máscaras e vendi todas em dois dias”, afirmou Truda.

Com o retorno financeiro, o empresário conseguiu pagar todos os funcionários, o aluguel, as contas de energia e outros compromissos. Truda disse que esse produto gerou renda para pessoas de categorias diferentes. “Não precisei demitir nenhum funcionário e ainda qualifiquei e orientei mais 5 famílias que trabalham em casa. E eu compro toda produção, contratei também cinco costureiras do setor de moda para intensificarem a produção”, disse.

O empresário afirmou ainda que o retorno financeiro da empresa 20% maior se comparado a quando a fábrica confeccionava apenas kimonos e acredita que achou um novo ramo para seguir. “Acho que vou parar de fazer quimonos. Atualmente a nossa capacidade de produção diária chega a ser de 600 máscaras. Hoje fornecemos para condomínios, empresas, pessoas físicas e Ongs. Eu tenho uma equipe que confia em mim. Deu tudo certo”, comemorou.

Trabalho digital

Sem precisar sair de casa, o empresário Daik Souza, proprietário da empresa Labuta Corretora de Seguros, durante a pandemia, a busca por seguros ampliou. Nesse sentido ele precisou ampliar os seus serviços por meio de plataformas digitais e passou até contratar mais corretores a fim de conseguir atender a das vendas online.

O empresário Daik Souza passou a vender serviços online e também realizou recrutamento para novos profissionais | Foto: Divulgação

“Nós já realizávamos alguns serviços da forma online, mas com o cenário atual, a demanda acabou aumentando. Antes da pandemia nós tínhamos uma oscilação entre 10% a 15% no retorno financeiro. Hoje, aumentou de 30% a 35%. O aumento foi significativo. Acreditamos que seja devido à comodidade e segurança que o serviço traz ao consumidor”, explicou o empresário.

Daik explicou que muitos serviços são feitos pelo celular, sem que o cliente tenha contato com o corretor, deste modo mantém a segurança de ambos. “Contratos são assinados pelo celular, além de esclarecimento de dúvidas e procuras pelos novos serviços. A ferramenta digital veio para facilitar o trabalho e foi bem recebida pelos funcionários que poderão continuar trabalhando com a família por perto”, ressaltou.

A empresa não precisou demitir nenhum funcionário. Com o aumento da demanda foi necessário recrutar mais profissionais. “Nós também fazemos o recrutamento dos candidatos online, pelas redes sociais, ferramentas como Linkedin e OLX que nos permitem avaliar o perfil de cada um e escolher o que é mais capacitado para a nossa empresa”, destacou Daik.

Tempo de oportunidade

Segundo o economista, Ailson Rezende, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, antes da pandemia, o Brasil tinha mais de 12 mil pessoas desempregadas. Ele observou que ainda não é possível prevê quanto que esse número irá. Mas, avaliou, contudo, que o momento pode ser uma oportunidade para os trabalhadores se reinventarem juntos às empresas e estarem preparados para o novo mercado de trabalho.

“As contratações serão por qualificação, portanto, é necessário que a pessoa tenha algum treinamento e capacitação para atuar neste novo mercado de trabalho que já existia, mas com o coronavírus, expandiu. Com isso, o momento de isolamento como uma oportunidade de crescimento de quem é criativo e qualificado. É na crise que as empresas mais preparadas crescem, e este argumento também serve para os profissionais bem preparados e destemidos”, disse o especialista.

Para o Rezende, o isolamento social também pode ser uma fase para as empresas investirem em serviços online como forma de não perderem suas vendas. “Independentemente do tipo de produto, tudo pode ser comercializado pela Internet. A internet mudou a forma de convívio na sociedade atual, modificou a forma de comercializar e de consumir, bem como criou nichos de mercado. Mesmo tendo que se adaptar a cada vez menos com o contato presencial”, explicou o economista.