Setor primário sofre com incerteza na comercialização

Manaus – A atual crise econômica ocasionada pelo novo coronavírus é considerada por muitos economistas uma das maiores e piores crises já existentes. Isso acontece devido a paralisação dos setores do varejo, serviços e até mesmo alimentício. Um dos setores afetados pela crise e que não paralisou foi o primeiro setor. Atividades como agricultura, pecuária e extrativismo continuam sendo realizadas diariamente como forma de continuar a levar sustento a todo o país.

No Amazonas, o setor sente a retração econômica decorrente da pandemia, principalmente pela redução do consumo interno. De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, o setor é considerado essencial pelos decretos feitos até o momento.

“A produção rural em nosso Amazonas se mantém em atividade. A agricultura e a pecuária não podem parar, a atividade rural teve reconhecimento como atividade essencial tanto por decreto do presidente da república como a nível do Estado, que também classificou como essencial a produção agrícola e pecuária, bem como toda a cadeia de fornecimento de insumos, transporte e comercialização”, diz.

Muni garantiu ainda que os produtores estão se protegendo e seguindo todas as recomendações feitas pelas autoridades das secretarias de saúde para se prevenir e evitar contrair o vírus.

O presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Flávio Antony, diz que uma das principais dificuldades encaradas pelos produtores é a incerteza na comercialização.

“Muitos fizeram o plantio dos produtos e alguns já estão chegando no período da colheita. As agroindústrias, por exemplo, estão com produtos estocados. Nós entendemos que o poder aquisitivo do brasileiro diminuiu consideravelmente por muitos não estarem conseguindo gerar renda, mas essa queda impacta diretamente no trabalho dos produtores”, explicou presidente.

Alta procura

Os produtores redobram os cuidados com a higiene e saúde para não serem mais afetados | Foto: Divulgação/ADS

Apesar das dificuldades enfrentadas no setor, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) tem recebido uma grande procura para o programa “Venda de Balcão” que visa suprir a demanda dos pequenos criadores que não conseguem "importar" o milho do estado de Mato Grosso nas mesmas condições daqueles que compram diretamente no produtor ou nos leilões públicos está com baixa procura mesmo com as atividades funcionando normalmente.



Segundo o superintendente da Conab, Serafim Taveira, o programa tem vendido 50 toneladas de milho por dia. “Acredito que a procura aumentou devido os nossos valores. O preço oferecido pelo programa é diferenciado fazendo como que o produtor compre uma saca de 50 quilos a R$51, 85, no mercado o valor varia de R$ 70 a R$ 80 reais. Muitos locais estão com o milho em falta então acaba sendo um custo benefício o produtor comprar do programa”, ressaltou.

Atualmente o programa conta com um deposito de 2 mil toneladas de milho e aguarda a chegada de mais 500 toneladas. No entanto, o limite de aquisição para cada produtor é de até 10 toneladas.

Auxilio

Diante da crise do Covid-19, o governo estadual lançou no dia 1° de abril, um pacote de medidas para sustentação econômica do setor primário do Amazonas. As ações focam em reforço ao crédito, aquisição de produção regional, renegociação de dívidas e investimentos na atividade, sem descuidar de sua sustentabilidade ambiental.

Entre as medidas também está presente o pedido feito ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ampliar recursos para aquisição de produtos do “Programa de Aquisição de Alimentos” estadual, de R$ 4 milhões para R$ 31 milhões. Há ainda a liberação de R$ 25 milhões do FMPS para linhas de crédito Afeam-Agro, Pró-mecanização, Pró-Calcário e Pró-Sementes e Mudas, com 60% destinados ao interior. A redução no preço do milho e a renegociação das dívidas dos produtores rurais nos bancos oficiais também fazem parte da lista.

Segundo o presidente da ADS, não é possível o governo comprar toda produção existente no setor até agora, mas que os órgãos responsáveis estão em busca de minimizar os prejuízos que podem acontecer futuramente.

“Primeiramente serão comprados os produtores que estão na várzea, pois são os que mais correm risco de perder seus produtos em breve. Produtos que serão doados para quem precisa. A ADS destinou um orçamento de R$ 6 milhões para realizar essas compras e mais R$ 500 mil para a compra de pescado e a associação continuará investindo no setor após a pandemia para que os produtores possam se reestruturar”, diz.

O presidente destacou que a ADS irá investir em programas de alimentação, para destinar produtos de qualidade a merenda escolar como forma de auxiliar tanto os produtores como a população. A ação deve ocorrer somente após o fim da pandemia quando as escolas retornarem as atividades.