Suframa anuncia lotes disponíveis no Polo Industrial até 1º de maio

Manaus - Até o dia 1º de maio, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) receberá requerimentos de empresas interessadas em obter direito ao uso lotes disponíveis no Distrito Industrial Marechal Castelo Branco, em Manaus. A convocação das empresas foi feita por meio do Edital de Comunicação nº 1/2020, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em março.



O objetivo é obter informações para realização do Estudo de Demandas e Disponibilidades das áreas localizadas no Distrito Industrial, conforme previsto nos artigos 9º e 10º da Resolução nº 101/2019 do Conselho de Administração da Suframa (CAS). Esse estudo irá embasar, posteriormente, a realização de um processo licitatório que deverá ocorrer no segundo semestre deste ano visando à concessão dos terrenos.

Podem participar do edital as empresas interessadas na implantação de projetos industriais ou serviços vinculados à atividade industrial. Em virtude do expediente diferenciado na Suframa decorrente do Covid-19, as empresas deverão protocolizar seus requerimentos por meio do e-mail [email protected], descrevendo como assunto “Requerimento DI”.

Os requerimentos deverão conter, no mínimo, a qualificação da empresa interessada, data e assinatura do responsável, a identificação do segmento econômico e a correspondente atividade específica, a dimensão da área solicitada, o croqui das edificações com área a ser construída, o comprovante de capacidade financeira e, conforme o caso, os aspectos quantificáveis dos objetivos descritos nos incisos do parágrafo 7º do artigo 7º do Decreto nº 288/1967 e outros correlatos.

O Edital de Comunicação nº 1/2020 pode ser encontrado no Diário Oficial da União por meio deste link. Já o adendo ao Edital pode ser visto por aqui.





*Com informações da assessoria