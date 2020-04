Cai inadimplência e cresce ameça de desemprego no comércio de Manaus

Manaus - Em pleno período de aceleração do novo coronavírus (Covid-19), em Manaus, o volume de endividados na capital amazonense deu um salto de 79,8% (493.349), em abril de ano passado, para 84,8% (531.454), no mesmo mês deste ano. No entanto, sob os efeitos da pandemia, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), a inadimplência (endividados com contas em atraso) caiu de 40,8% (252.074) em abril de 2019 para 26,1% (163.494), em igual mês de 2020, ao mesmo tempo em que crescem as ameaças de demissão no comércio manauense.



Disparado, com 87,1%, o cartão de crédito é o meio de compras com maior volume de endividados em Manaus, seguido do carnê, com 48,4%. Os manauenses acumulam ainda em menor nível dívidas com crédito pessoal (15,8%), crédito consignado (14,8%), cheque especial e financiamento de carro (2,2%), financiamento de casa (1,9%), cheque pré-datado (1,5%) e outras dívidas (3,4%), de acordo com dados da Peic.

Comércio do Centro de Manaus mantém a maioria das portas trancadas, por força do decreto estadual | Foto: Lucas Silva

O volume de endividados de abril deste ano é ainda 1,8% menor que o de março (541.459), quando foram registrados os primeiros casos do novo coronavírus em Manaus. Na mesma linha, o número de inadimplentes com contas a pagar também caiu 1,9% no quarto mês de 2020, em relação ao mês imediatamente anterior (166.686).

A pesquisa aponta ainda um recuo de 17,2% (106.046%), em abril de ano passado, para 11,9% (74.902), em abril de 2020, do volume de consumidores manauenses que não terão condições de pagar as suas contas. Essa linha decrescente vem desde agosto do ano passado, quando 124,8 mil consumidores de Manaus estavam nessa linha dos que não teriam condições de honrar as suas dívidas.

Comércio de portas fechadas

Para o presidente da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomercio-AM), Aderson Frota, a queda da inadimplência no quadro geral do estudo, reflete o atual cenário do varejo na cidade de Manaus, que vive os efeitos da pandemia da Covid-19. “Essa queda da inadimplência reflete exatamente esse momento em que o comércio está fechado, uma grande parcela de lojas está fechada e isso tudo dificulta o acesso ao crédito, o que fatalmente vai influenciar no índice de inadimplência do consumidor”, explica.

Frota acrescentou ainda a preocupação dos empresários do setor, quanto ao iminente desligamento em massa de funcionários do varejo de Manaus, diante de um cenário de vendas escassas. As portas do comércio manauense não essencial foram fechadas, a partir do dia 24 de março, depois de decreto de calamidade pública, publicado pelo Governo do Amazonas no dia 23 de março, como forma de conter o avanço da pandemia.

“Apenas uma pequena parcela das empresas do comércio está funcionando, mas isso ainda é de uma carência muito grande em termos de abastecimento da própria população, de forma que manifestamos neste momento de gravidade, de preocupações, porque as empresas entram em dificuldades e o passo seguinte é o desemprego, que é de uma dor social muito intensa”, avaliou.

O presidente da Fecomercio-AM observou ainda que, no momento em que se avalia a inadimplência do consumidor, esse cenário refletirá um quadro geral da economia, onde há uma grande parte do comércio sem funcionar, haverá graves reflexos na receita do Estado. “Vai refletir na vida das empresas que podem viver momentos de extrema dificuldade, mas acima de tudo caminhando para um desfecho social muito grave que é o desemprego”, reiterou.

Indicador nacional

No país, de acordo com a CNC, o número de famílias com dívidas bateu novo recorde em abril de 2020, alcançando 66,6% – o maior percentual desde o início da realização da Peic, em janeiro de 2010. Esta foi a primeira Peic realizada após o início da pandemia de coronavírus no Brasil, a coleta dos dados ocorreu entre 20 de março e 5 de abril.

Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a renovação da alta do endividamento neste mês se baseou na ampliação do crédito ao consumidor. “A crise com a Covid-19 impõe ao governo a adoção de medidas de estímulo ao crédito, na tentativa de manter algum poder de compra dos consumidores. A queda expressiva dos juros e da inflação reduz, respectivamente, o custo do crédito e a pressão sobre a renda, incentivando o endividamento”, explicou Tadros.

O presidente da CNC reforçou a importância de se viabilizarem prazos mais longos para os pagamentos ou alongamentos das dívidas, além da busca por iniciativas mais eficazes para mitigar o risco de crédito. “Assim, os consumidores poderão quitar suas contas em dia sem maiores dificuldades, afastando a piora nos indicadores de inadimplência, nos meses à frente”.