Manauaras evitam feiras e vendas caem 50% nas últimas semanas

Medida de distanciamento social tem levado os corredores da feira ao vazio | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Os manauaras mudaram a forma de comprar nos últimos dois meses por conta das medidas de distanciamento social. A ida aos supermercados e feiras para comprar o básico foi substituído por estoque de alimentos. Vendedores da tradicional feira da Manaus Moderna que segue em funcionamento contam que o cliente compra tudo o que precisa comprar em apenas um dia e passa de uma semana ou mais.

O presidente do Sindicato dos feirantes da Feira da Manaus Moderna, David Lima explica que esse comportamento afetou diretamente as últimas semanas de venda na feira. Uma queda de 50% já é contabilizada.

“Os nossos clientes vêm na feira e compram tudo para que dure uma semana ou mais. Passam mais tempo sem vir porque já estão estocando em casa. Por isso que a gente sente que uma semana a venda está boa e em outra não. Depende muito do dia a dia”, explicou.

Caminhando próximo da feira é possível ver a movimentação de muitos carros e caminhões. Isso tem uma explicação. A Feira da Manaus Moderna é a principal que mantém a cadeia alimentar da cidade. Ela abastece diariamente as principais redes de supermercado em Manaus e contribui para que a cidade não fique desabastecida.

As feiras de Manaus continuam funcionando em horários reduzidos | Foto: Bruna Oliveira

David explica também que a venda em atacado está mais rentável que a venda no varejo. Além disso, o fluxo de clientes caiu após decreto do fechamento do comércio não essencial na cidade.

O auxiliar de serviços gerais em uma grande rede de supermercados Lindomar dos Santos afirma que mudou a quantidade de ida nas feiras do Centro. A média de compras em duas vezes por semana foi trocada por uma ida a cada 15 dias.

“Estamos comprando o essencial para ficar em casa só que em maior quantidade para evitar sair para a rua. Minha esposa faz parte do grupo de risco e eu não posso ser contaminado e trazer o vírus para casa. Vou à feira no caso de muita necessidade”, explicou.

Feirantes afirmam que fluxo caiu mais pela metade durante a pandemia | Foto: Bruna Oliveira

Peixes

Outro produto característico das feiras regionais são os peixes tradicionais da Amazônia. Psicultores e peixarias comemoraram a venda da última Semana Santa. Com o serviço Delivery disponível, as vendas superaram as expectativas, mesmo em meio à pandemia que atinge Manaus.

Diferentemente das peixarias, as feiras não possuem o sistema de entrega. O cliente precisa ir até o local, escolher o peixe, o tipo de corte e se ganha algum desconto por fidelidade. Diante disso, a baixa movimentação na Feira da Manaus Moderna faz com que o preço do pescado não diminua e os clientes optem por outros produtos.