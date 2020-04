Empresa anuncia doação de R$ 1 mi para combate ao novo coronavírus

A Comerc Energia, o maior e mais completo prestador de serviços relacionados ao mercado de energia no Brasil, anunciou nesta semana uma série de medidas para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no país, incluindo a doação de quase R$ 1 milhão para apoio financeiro a diferentes iniciativas de saúde pública e suporte à comunidade.

Desse montante, R$ 300 mil serão destinados a projeto do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que promove a reparação de respiradores artificiais e pretende devolver 120 equipamentos a hospitais de 13 estados brasileiros. Além disso, R$ 450 mil serão dedicados à construção de três leitos de UTI no Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. Em conjunto com outras empresas do segmento elétrico, a Comerc também será uma das apoiadoras da campanha Unidos contra a Covid-19, da Fiocruz, que planeja distribuir 3 milhões de kits de diagnóstico para abastecimento da rede de laboratórios públicos de todo o país.

Para ampliar ainda mais o alcance das iniciativas, a Comerc realizou doações ao GRAAC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), entidade com a qual mantém relacionamento de longa data e apoia em outras iniciativas, e à Fundação Toyota do Brasil, que promove a distribuição de cestas básicas às famílias afetadas pela COVID-19.

Segundo Cristopher Vlavianos, presidente da Comerc, a doação de recursos financeiros para essas iniciativas visa atender a demandas urgentes do sistema de saúde: maior disponibilidade de testes, de respiradores e de leitos de UTI. “É um momento de mobilização coletiva, no qual estamos somando esforços para auxiliar aqueles que mais precisam. Quando a situação se normalizar, tanto os respiradores quanto os novos leitos de UTI serão incorporados ao sistema de saúde e continuarão à disposição da sociedade. É uma contribuição perene”.

Indivíduos como agentes de mudança

Paralelamente a essas ações, os quase 500 colaboradores da Comerc também se mobilizaram para fazer parte dessa corrente do bem. Uma das iniciativas é a doação de cestas básicas para diferentes associações nas sete cidades (São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bento Gonçalves, Florianópolis e Manaus) em que a Comerc atua e que necessitam de doações emergenciais. A expectativa é de que aproximadamente 250 cestas básicas sejam doadas até o fim de abril. Os colaboradores também contribuíram para campanha do Hospital Israelita Albert Einstein que visa arrecadar fundos para a compra de 50 mil kits de higiene que serão distribuídos para famílias em situação de emergência.

“Faz parte de nossa cultura organizacional pensar nos impactos de nossas atitudes como empresa e como indivíduos. Temos compartilhado muitas reflexões, dentre elas a de como ser agentes de mudança em um momento de muitas incertezas. Essas ações mostram que, como indivíduos, estamos mobilizados pelos mesmos propósitos”, afirma Marcello Queiroz, Diretor Gente & Gestão e Comunicação Corporativa na Comerc Energia.

Visando manter o engajamento e a integração entre os colaboradores da empresa, que estão trabalhando em esquema de home office, além de oferecer suporte e qualidade de vida mesmo à distância, foi criado o “Comerc em Casa”, um programa dividido em cinco pilares (Lazer e Cultura, Equilíbrio, Saúde, Comunidade e Corporativo) que inclui comunicações específicas sobre o coronavírus; dicas de ebooks, cursos online, dicas de filmes e peças e contação de histórias; lives com psicólogos e sessões de meditação e ioga; lives com as lideranças da empresa; comunicação sobre as iniciativas de apoio à comunidade.

*Com informações da Assessoria