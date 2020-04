50 mil famílias receberão cartão com auxílio de R$200 no Amazonas

Famílias contempladas receberão o cartão em casa | Foto: reprodução

Manaus - Famílias amazonenses em extrema pobreza receberão um cartão no valor de R$ 200 para compra de produtos essenciais nos próximos três meses, por meio do Programa de “Apoio cidadão”. O anúncio foi feito, na manhã desta sexta-feira (17), pelo Governador do Amazonas Wilson Lima.

O governador explicou que a decisão de alcançar famílias sem cobertura de outros programas é feita para que os cidadãos amazonenses recebam a ajuda no momento de crise na economia. Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 30 milhões em recursos próprios.

"Estamos anunciando o cartão com o valor de R$ 200 para essas famílias que precisam de ajuda. Ao todo, serão 25 mil na capital e 25 mil famílias no interior do Amazonas. Queremos ajudar o máximo de família com vulnerabilidade social. O Estado está fazendo sua parte nesse sentido para que as pessoas fiquem em casa”, explicou

Wilson enfatizou também que os recursos não são do Governo Federal e sim do Governo do Estado do Amazonas, ao todo R$ 30 milhões em investimento. As pessoas que receberão o cartão de ajuda são às que não estão cadastradas em nenhum programa de benefício social.

A entrega será feita com o envelope do Governo do Estado | Foto: reprodução

O cartão será usado para compra de produto de gênero alimentício, produtos de limpeza e higiene pessoal. A secretária de assistência social Márcia Sahdo explicou que o cartão será destinado para famílias com renda de até R$ 90.

Entre os requisitos para receber o auxílio estão: ter domicílio no estado; ser maior de 18 anos; não ter emprego formal ativo; não ser titular de outro benefício; estar enquadrado nos critérios de extrema pobreza.

"Esperem casa. Você não precisa sair e ir à uma agência dos Correios. O cidadão receberá em casa os cartões. Evitem sair, se não chegar, você será contactado pela equipe da secretaria de assistência social", explicou.

As equipes do Correios entregarão o envelope com o cartão com senha provisória nas residências. Após receber o cartão, a família precisa desbloqueá-lo para utilizar nos supermercados. Caso o cidadão queira consultar a lista de beneficiário poderá entrar em contato pelo número: 2121 7837

Confira a transmissão: