Empresários denunciam cobrança do Ecad e taxas são suspensas em Manaus

Manaus- Comerciantes e empresários de Manaus denunciam o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Donos de bares, casas de festas, restaurantes e academias acusam a entidade responsável pela defesa dos direitos autorais, de cobrar taxas indevidas de execução de músicas. Empresários reclamam que, nos últimos dois meses, a taxa é cobrada, mas que não estão fazendo uso das músicas. Após a publicação no Portal Em Tempo no dia 17 de abril, o ECAD disse, na última quarta-feira (22), que suspendeu as cobranças e ressaltou que está à disposição dos clientes para sanar dúvidas.

O Governo do Amazonas determinou, no dia 21 de março, a suspensão dos atendimentos, de bares e restaurantes na cidade de Manaus como medida de prevenção à proliferação da doença do novo coronavírus (Covid-19), no estado.

O empresário Alexandre Carreira conta que com decreto de suspensão dos comércios não essenciais esperava que não houvesse a cobrança. "Eu pago normalmente, todos os meses, mas como não estou funcionando desde o fim de março, não esperava que me fosse cobrado nesse período de quarentena. Mas a cobrança chegou normalmente, não tenho condições de pagar. Esse valor inviabiliza meu negócio".

O músico e maestro Fabiano Cardoso não concorda com a cobrança, já que não está havendo a execução musical.

"Acredito que os artistas em geral devem ter seus direitos preservados, mas qualquer cobrança ou imposto deve ter parâmetros claros de tarifação ou tabela. O que não ocorre com o ECAD. Como pode haver cobrança se não está havendo execução musical? E se acontecer, como em lives on-line, qual será o parâmetro de mensuração? Na minha opinião, é uma cobrança no mínimo abusiva. Espero que o ECAD possa esclarecer, não só essa cobrança, como deixar mais claro sua tarifação, inclusive com prestação de contas aos envolvidos, associações representativas e artistas," enfatizou o maestro.

A cobrança

O ECAD cobra direitos autorais de toda pessoa física ou jurídica que execute, interprete, transmita ou retransmita obras musicais, literomusicais e fonogramas protegidos por lei.

Onde a cobrança é feita: espetáculos e desfiles, audições públicas, concursos, teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes, lojas comerciais e industriais, escritórios particulares, órgãos públicos da administração direta ou indireta, estádios, circos, restaurantes, hotéis e motéis, meios de transporte de passageiros por meio terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, alto-falantes e etc.

O pagamento é feito mensalmente ou esporadicamente, no caso de eventos. Os boletos são entregues pessoalmente ou chegam via Correios. Funcionários do ECAD ligam com frequência para cobrar o pagamento.

O cálculo segue basicamente dois critérios: a área de sonorização ou a receita bruta do evento (quando há cobrança de ingresso). No site do ECAD ( www.ecad.org.br ) é possível simular o valor a ser pago, informando localidade e o segmento da atividade, além da área do espaço ou a receita bruta.

ECAD

A reportagem entrou em contato por telefone e por e-mail com o ECAD, mas não houve resposta de imediato, porém, nos dias seguintes, o escritório informou, por meio de nota, que é solidário ao momento crítico pelo qual passam diversas empresas e pequenos negócios e suspendeu a cobrança em cumprimento aos decretos municipais e estaduais que determinam o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Isso significa que, caso o estabelecimento ainda esteja de portas fechadas, não há utilização musical e, portanto, não há motivo para pagamento de direitos autorais de execução pública.

O ECAD explicou que o licenciamento para a execução pública de músicas deve ser feito de forma prévia à utilização musical, conforme dita a Lei de Direitos Autorais (9.610/98). Por esse motivo, a emissão das nossas cobranças é programada com antecedência e, desta forma, não é possível antecipar a situação econômica e o status de funcionamento dos estabelecimentos sonorizados, o que implica no recebimento do boleto por parte de alguns clientes.