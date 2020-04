Manicures sofrem com queda na procura pelo serviço de beleza em Manaus

Manicures e pedicures sentem a queda brusca no ramo da beleza no Amazonas | Foto: reprodução

Manaus – O mercado de beleza já sofre as consequências da pandemia mundial do novo Coronavírus. Entre muitos serviços considerados não essenciais, quem faz manicure e pedicure em Manaus sofre com a queda de clientes e busca outros meios para manter a renda mensal.

Esta é a dificuldade da manicure Nayla Kethellen. Ela conta que não é o melhor momento para a profissão. O que está contribuindo para a renda familiar é o fato de Nayla ter sido contratada há um mês para trabalhar em uma empresa. Ela fazia por mês cerca de R$ 200 no atendimento às clientes.

“Quase não estou trabalhando desde que começou a quarentena. Está muito difícil ter pedido de cliente. Até agora só fiz três unhas. Ainda bem que estou trabalhando em outro lugar porque senão estaria mais difícil”, lamentou.

Daniele Turriel também é manicure e já sente a queda na demanda de atendimento nas últimas semanas. Ela conta que precisou parar por 15 dias, e esperar por dias melhores no ramo da beleza.

O ramo da beleza sofre as consequências pandemia | Foto: reprodução

“Até na última segunda-feira eu atendi de seis a oito clientes. As pessoas estão com medo de sair de casa ou ter contato com outras pessoas. Nós usávamos as máscaras e os EPI’s”, explicou Daniele.

Juliana Amaral é uma das amazonenses que depende do trabalho para manter a renda mensal, mas que o momento é delicado. Ela conta que trabalha na profissão desde os 15 anos, mas sempre informal. O marido dela também ajuda na esmaltaria.

“A minha demanda caiu em 60%, pois muitas clientes minhas são autônomas e donas de lojas. Entretanto, ainda consigo manter algumas clientes. Montei um cantinho na minha casa onde continuo atendendo. Muitas clientes continuam fazendo para me ajudar pois sabem que sou a única fonte de renda da minha família", disse Juliana

A manicure explica as dificuldades em tempos de isolamento | Foto: reprodução

"Fiquei de quarentena 25 dias e voltei a atender na segunda-feira (13) nesse espaço que separei. Continuo com todos os cuidados e a minha biossegurança redobrada. O dinheiro só me ajuda pagar aluguel e despesas necessárias”, explica.

Mercado da beleza no Amazonas

O mercado de beleza só cresceu em 2019. A estimativa era de aumento de 2% em faturamento, comparado ao ano de 2018, conforme a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). A estimativa para este ano eram as melhores após o carnaval.

O que era alternativa de renda pode ser considerada com a profissão de muitas mulheres e homens que desejam ser donos do próprio negócio. Com isso, manicures aguardam dias melhores na contratação de serviços de beleza.

O mercado sofreu queda após decreto de quarentena | Foto: reprodução

Juliana acredita que esse dia vai chegar. "Acredito que vai melhorar, mas que não voltaremos tão rápido. Vivemos num ciclo e nesse tempo muita coisa mudou, então eu confio e sei que isso vai ser devagar, mas vamos conseguir", disse otimista.

Daniele também está com expectativas para os próximos meses. "Se Deus quiser e permitir eu creio que dias melhores virão esse momento logo vai passar e retornaremos mais fortes para trabalhar e atender nossas clientes com todo carinho e dedicação" declarou.

Nayla também comentou que mantém a esperança de que tudo volte ao normal nos próximos meses. "Tenho esperança que tudo volte ao normal rápido", disse confiante.

Contatos para quem quiser agendar hora com as manicures:

Juliana Amaral- (92) 8167-9890

Daniele Turriel- (92) 99301-4438

Nayla Kethellen- (92) 99451-1211

Assista ao Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta sexta-feira (17)na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>