Fashion Revolution questiona a segurança dos trabalhadores da moda

Manaus - O movimento global Fashion Revolution luta por uma indústria da moda mais limpa e justa. No Brasil, durante a Semana Fashion Revolution - principal campanha que ocorrerá de 20 a 26 de abril, não será diferente. Este ano, de forma totalmente digital, a semana FR será debatida em lives no Instagram de cada representante local, inclusive de Manaus.



Temas como composição, condições de trabalho, ação coletiva e consumo, farão com que os participantes se conscientizem. "Os temas representam uma visão sistêmica do problema e apontam possibilidades para que as soluções sejam trabalhadas", diz a diretora executiva da organização, Fernanda Simon.

Desde a tragédia do Rana Plaza, em 2013, o Fashion Revolution mobiliza a sociedade em prol de uma indústria da moda que respeite e valorize a natureza e a vida de todos que fazem parte da sua cadeia produtiva. Neste momento não é diferente. Em tempos de crise é necessário atentar principalmente para os mais vulneráveis, que na moda, é falar sobre quem ocupa as pontas: as pessoas que fazem nossas roupas.

A crise decorrente da Covid-19, está prejudicando milhões de trabalhadores em todo o mundo. Em Bangladesh, o segundo maior produtor global de itens de vestuário, já foi calculado em quase 3 bilhões de dólares o volume de pedidos cancelados, de acordo com a revista Forbes. A situação local é considerada apocalíptica, pois além de muitos estarem desempregados, a situação é nada favorável para um isolamento social, pois muitos dos trabalhadores vivem em moradias precárias, sem acesso à água limpa e produtos de higiene.

No Brasil, a realidade não é tão diferente. Pedidos cancelados, fábricas paralisadas e muitos trabalhadores impossibilitados de produzir, em uma realidade onde muitos dependem da produção diária para se alimentar. Em Manaus o Fashion Revolution será representado por influenciadores e artesãos que farão lives para debater o assunto.

Para os organizadores, mais do que nunca é necessário se interessar sobre a composição das roupas e o que isso representa na rotina de todos os trabalhadores que manuseiam químicos diariamente, impactando na sua saúde, e também na saúde do solo e das águas.

Outro ponto observado pelo evento são as condições de trabalho precárias na indústria da moda, que sempre foram questionadas pelo movimento. Com demissões em massa e reduções de salário acontecendo no setor, é colocada ainda mais luz sobre a vulnerabilidade dos trabalhadores.

Debate na rede

No perfil do Instagram do Fashion Revolution Brasil (@fash_rev_brasil), mais de 60 parceiros irão contribuir para o debate com participações em vídeos e lives. São eles pesquisadores, educadores, trabalhadores da cadeia produtiva, criativos, agências de tendências, ONGs, imigrantes, políticos, ambientalistas e cooperativas de periferias. Dentre alguns dos destaques estão o Sistema B, Senai, Repórter Brasil, ONU Mulheres, Akatu e CUT.

A programação contará com lives, que acontecerão diariamente, de 20 a 26 de abril, no Instagram do Fashion Revolution Brasil e em outros perfis e plataformas.





VEJA DESTAQUES ABAIXO:

20/04 às 19 horas - Abertura e Futuro do Consumo Helio Mattar, presidente do Instituto Akatu Fernanda Simon, diretora executiva do Fashion Revolution Brasil

21/04 às 19 horas - Educar para Revolucionar Yamê Reis, coordenadora IED Rio Eloisa Artuso, diretora educacional Fashion Revolution Brasil

22/04 às 19 horas - Plástico, oceanos e a moda: Qual a relação? Paulina Chamorro, jornalista ambiental Gabriela Machado, Roupartilhei

23/04 às 19 horas - Qual é a situação dos trabalhadores do Brasil durante a pandemia? Carla Aguilar, do CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do Migrante Iara Vidal, representante Fashion Revolution Brasília

24/04 às 11 horas - Ideias para adiar o fim do mundo Ailton Krenak - líder indígena, ambientalista e escritor Iara Vidal, representante Fashion Revolution Brasília

24/04 às 19 horas - 7 anos após Rana Plaza - moda, escravidão Leonardo Sakamoto - Repórter Brasil Eloisa Artuso, diretora educacional Fashion Revolution Brasil

25/04 às 19 horas - Ação Coletiva: como a sociedade civil pode se organ izar por um bem comum Maristella Ianuzzi, ONU Mulheres Marina de Luca, Moda Limpa

26/04 às 19 horas - A moda que queremos Lilyan Berlim, professora e escritora Fernanda Simon, diretora executiva do Fashion Revolution Brasil

Também acontecerão mais de 90 ações online, articuladas por 65 representantes voluntários em parceria com atores da cena local.





