E se você for chamado para entrevista de emprego por videoconferência?

Entrevista de emprego por vídeo é tendência | Foto: Divulgação

A pandemia acelerou a mudança no mercado de trabalho e a vídeo chamada se tornou um recurso com relevância não só para 2020, mas também para o futuro



Desde que a contaminação do COVID-19 se espalhou pelo mundo, a economia se desestabilizou principalmente por conta das medidas de confinamento para a contenção da transmissão do vírus. No entanto, na contramão da crise, muitos setores do mercado têm apresentado crescimento de vendas, precisando, inclusive, aumentar seus quadros de funcionários para atender o aumento das demandas.

Justamente por conta da recomendação do isolamento social, agora as contratações de novos funcionários estão acontecendo através de entrevistas por vídeo chamada. Este recurso, que até então estava apenas começando a ser utilizado pelos recrutadores e possuía potencial para se tornar tendência apenas daqui um tempo, com a pandemia, passou a ser uma necessidade imediata e a ser muito utilizada.

No entanto, de acordo com Mônica Camargo Tracanella, uma das sócias-fundadoras da Trilogie, empresa de branding e carreira, esse método pode ser muito mais desafiador do que uma conversa realizada pessoalmente.

Confira as dicas:

Garanta toda infraestrutura necessária

Uma boa conexão de internet e um bom aparelho para realizar a entrevista (seja notebook, computador, tablet ou celular) são essenciais para que a conversa ocorra sem imprevistos e não correr o risco de perder a oportunidade.

Escolha um local apropriado

O ambiente precisa ser calmo, tranquilo e com um fundo o mais neutro possível. Uma dica importante é checar com antecedência a visão que o entrevistador terá do seu ambiente.Tenha a certeza de que não será interrompido por ninguém ao longo da entrevista. Comunique o horário da entrevista para os outros moradores, evitando interrupções e barulhos durante a conversa.Vista-se como se vestiria para uma entrevista presencial

Não é porque o candidato está em casa que ele não deve se arrumar. Pelo contrário: a entrevista continua sendo uma ocasião formal em que é necessário passar a imagem mais profissional possível.

Logo, a dica é se vestir como se fosse para o local onde ocorreria a entrevista presencial.

Torne-se íntimo da ferramenta de vídeo chamada

Faça testes com antecedência e, caso necessário, treine a navegação para ter certeza de estar dominando suas principais funcionalidades. Esta é uma importante imagem do candidato a ser passada para o recrutador: que ele tem domínio da tecnologia.

Tenha papel, caneta e água por perto

Dessa forma, não será necessário pedir licença durante a conversa.

Redobre os cuidados com a comunicação

Durante a conversa online, podem ocorrer problemas de delay e entendimento. Sendo assim, espere sempre o entrevistador acabar de falar para você iniciar a sua fala. Dialogue com clareza e tranquilidade, tomando cuidado com a dicção.

Olhe sempre para a câmera

Na vídeo chamada, o tão importante "olhos nos olhos" de uma entrevista presencial é substituído pelo olhar diretamente para a webcam, tentando manter o objetivo de criar uma sintonia com o recrutador.

Prepare o conteúdo da conversa

Esteja preparado para contar sua história e construa seu discurso de forma a evidenciar tanto suas competências técnicas quanto comportamentais, comunicando seus diferenciais e demonstrando estar preparado para o desafio proposto pela vaga.

No entanto, é importante manter a objetividade durante o diálogo - o que já é importante na entrevista presencial e torna-se imprescindível na vídeo chamada.Informe-se previamente sobre a empresa

Demonstre ao entrevistador o seu interesse pelo local, pesquisando sua história, seu método de trabalho e quais são seus valores. Essas são informações que podem ajudar no desempenho do candidato durante a entrevista, além de ser uma das formas de mostrar entusiasmo pela oportunidade.

Fonte: Trilogie

A Trilogie é uma empresa de branding e planejamento de carreira que foi fundada em 2019 pelas ex-executivas do mundo corporativo Mônica Camargo Tracanella, Nora Mirazon Machado e Silvia Berger, que reorientaram suas carreiras com um propósito claro: apoiar profissionais para uma gestão mais consciente e estratégica de suas carreiras, por meio de uma série de programas diferentes do que já é oferecido no mercado, pautados no conhecimento atualizado, experiência em prática e olhar para o futuro.