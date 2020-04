Entrega da declaração do IR é adiada para o dia 30 de junho

O prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda de pessoas físicas 2020 foi prorrogado por 60 dias. O anúncio foi feito pelo secretário da Receita Federal, José Tostes. A entrega, que deveria ser feita até o dia 30 de abril, foi adiada por 60 dias e pode ser realizada até às 23h59 do dia 30 de junho.

Segundo o secretário, o motivo do adiamento foram os relatos de contribuintes confinados em casa com dificuldades em obter documentos na empresa ou de conseguir recibos com clínicas médicas para deduzirem gastos.

“Decidimos pela prorrogação considerando demandas dos contribuintes que estão confinados em casa e com recibos médicos ou declarações de seguradoras nas empresas ou escritórios”, esclareceu o secretário.

O secretário lembrou que o cronograma de restituição será mantido, ou seja, o primeiro dos cinco lotes continua previsto para 29 de maio e o último, em 30 de setembro.

Balanço

Até o dia 16 de abril, mais de 1,08 milhões de declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal. Todas as orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis em: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020 .

*Com informações da Voz do Brasil