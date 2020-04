Fecomércio AM produz campanha informativa aos empresários do AM

Manaus - No intuito de motivar os empresários do comércio, nesse momento de pandemia e consequente isolamento social, a Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM) começa a veicular, nesta semana, uma campanha publicitária com vídeos nas redes sociais, para informar aos empresários do setor, alternativas em relação às vendas neste período e apresenta à população opções de compras.

Na campanha, a Fecomércio destaca ainda a linha direta disponibilizada pela instituição para sanar dúvidas dos empresários, em relação ao funcionamento do comércio e explicações sobre os decretos de calamidade pública dos governos estadual e municipal que impactam na atividade comercial.O presidente em exercício da Fecomércio-AM, Aderson Frota, destacou a importância da comunicação com a classe comercial do Amazonas.

"A Fecomércio-AM representa todo o segmento comercial de serviços e turismo do Amazonas. Nesse momento, atravessamos uma crise profunda motivada por uma pandemia e não sabemos quando retomaremos as atividades. Grande parte de toda a atividade comercial está paralisada gerando um cenário de incertezas. Precisamos focar em um meio que atue nas preocupações relativas à saúde da população. Mas acima de tudo, encontrarmos um ponto de compatibilização capaz de retomar a atividade comercial, reduzindo os impactos econômicos. Nesse contexto, a informação entre a Fecomércio-AM e os empresários é fundamental", avaliou o dirigente da federação do comércio.

O comércio amazonense está com as portas fechadas desde o dia 24 de março, por força do decreto estadual. Até hoje, foram várias as tentativas de reabrir as portas. Mas a curva de contaminação da pandemia não baixou até agora.

Os vídeos da campanha da Fecomércio-AM podem ser acessados pelo facebook e instagram.





