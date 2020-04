Auxílio de R$ 600: Caixa anuncia antecipação da segunda parcela

O auxílio de R$ 600 foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo governo para ajudar os trabalhadores informais em meio à pandemia do novo coronavírus. | Foto: Em Tempo

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta segunda-feira (20) a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. No calendário inicial, o pagamento começaria no próximo dia 27. Pelo novo calendário, a segunda parcela será paga nas seguintes datas:

Segunda parcela do auxílio de R$ 600

Data do pagamento/ Mês de nascimento

Quinta-feira (23/4): Quem nasceu em janeiro e fevereiro

Sexta-feira (24/4): Quem nasceu em março e abril

Sábado (25/4): Quem nasceu em maio e junho

Segunda-feira (27/4): Quem nasceu em julho e agosto

Terça-feira (28/4): Quem nasceu em setembro e outubro

Quarta-feira (29/4): Quem nasceu em novembro e dezembro

Fonte: Caixa Econômica Federal

Bolsa Família



De acordo com o presidente da Caixa Econômica, a segunda parcela será antecipada para as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e para quem se inscreveu via aplicativo ou site da Caixa.

Os beneficiários do Bolsa Família, contudo, seguirão o cronograma de pagamento previsto para o programa. Conforme o calendário anunciado em 7 de abril, as próximas parcelas serão pagas em: segunda parcela: nos últimos dez dias úteis de maio;terceira parcela: nos últimos dez dias úteis de junho.

Regularização do CPF



Uma das exigências da Receita Federal para que a pessoa receba os R$ 600 é a regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), com sede em Brasília, derrubou a exigência. O governo federal, contudo, recorreu, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta segunda-feira derrubar a decisão. Com isso, voltou a valer a exigência do CPF regularizado.