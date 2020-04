Dia de ficar rico: CEF sorteia mais de R$ 28 milhões nesta quarta

O maior prêmio é do concurso nº 2254, da Mega-Sena acumulada, que premia com R$ 24 milhões quem fizer a aposta premiada. | Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Três modalidades de loterias administradas pela Caixa Econômica Federal (Caixa) sorteiam prêmios que totalizam R$ 28,5 milhões a serem distribuídos aos acertadores, nesta quarta-feira (22).



O maior prêmio é do concurso nº 2254, da Mega-Sena acumulada, que premia com R$ 24 milhões quem fizer a aposta premiada. Em seguida vem a Lotofácil com prêmio de R$ 4,1 milhões. A Quina tem prêmio de R$ 400 mil.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no endereço eletrônico da Caixa: www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Coronavírus

A Caixa suspendeu os sorteios da Loteria Federal por três meses e os da Loteca por tempo indeterminado (por causa da paralisação dos jogos de futebol), além de adiar a realização da Dupla-Sena de Páscoa em abril, mas por enquanto mantém normalmente no calendário os concursos das outras loterias, como Mega-Sena, Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Timemania, e a Lotofácil.

Sorteio anterior

O sorteio anterior, realizado no dia 18 de abril, terminou sem que ninguém acertasse a sena (31-32-33-39-52-55). Por isso, o valor da premiação acumulou. 26 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 73.343,98 cada. Outras 2.224 apostas foram premiadas com R$ 1.224,91, valor para quem acertou a quadra.

* Com informações da Caixa Econômica Federal