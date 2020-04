Auxílio emergencial: Fez cadastro e ainda não foi aprovado? Há solução

A Caixa liberou até esta quarta-feira (22) mais de R$ 22 bilhões do auxílio emergencial do governo federal | Foto: (Arquivo Blasting News)

Quem se cadastrou entre os dias 7 e 10 de abril e até agora não foi confirmado como elegível para receber auxílio emergencial pode retornar ao aplicativo da Caixa Econômica Federal e revisar o cadastro. De acordo com o Ministério da Cidadania, o aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial foi atualizado e ficou mais simples de ser usado.

"O objetivo é facilitar novos cadastramentos e, principalmente, a revisão dos cadastros já realizados, que, por diversas razões, não tiveram a sua elegibilidade confirmada. Os cadastrados entre 7 e 10 de abril que até o presente momento não foram confirmados como elegíveis podem retornar ao aplicativo e revisar seu cadastro", informou a pasta nesta quinta-feira (23), por meio de nota.

A Caixa liberou até esta quarta-feira (22) mais de R$ 22 bilhões do auxílio emergencial do governo federal para cerca de 31 milhões de pessoas, e foram registrados mais de 45 milhões de cadastros no aplicativo criado pelo banco estatal. Já foram transferidos R$ 31,2 bilhões para a Caixa, que irão atender, até o final do mês, incluindo beneficiários do Bolsa Família, mais de 43 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Cidadania.

Ontem (22), o Ministério da Cidadania informou que o governo está impedido legalmente de fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, como chegou a ser prometido na semana passada. De acordo com a pasta, foi uma recomendação da Controladoria Geral da União (CGU).

"Como era uma estimativa de valor com base no Cadastro Único, e a quantidade de pessoas aparenta ser maior do que o planejamento inicialmente feito, o que nós alertamos era que não realizássemos o pagamento de uma parcela antes de se verificar que o pagamento da primeira foi praticamente encerrado, ou pelo menos tem uma estimativa de um número total de pessoas, e o tanto que eu necessitaria de incremento na quantidade de recursos orçamentários para cobrir esses valores", disse o ministro da CGU, Wagner do Rosário, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na tarde desta quinta-feira (23).

O governo ainda deve avaliar cerca de 12 milhões de cadastros além do previsto.