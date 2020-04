Cashback: compre com a modalidade que dá dinheiro de volta e descontos

Agora, com a paralisação do comércio físico, o e-commerce deverá movimentar cerca de R$ 106 bilhões com cerca de 135 mil lojas virtuais ativas no Brasil | Foto: Internet

O Dia das Mães em 10 de maio, é a data considerada mais importante para o comércio no primeiro semestre, e só costuma a perder em volume de vendas para o Natal. Mas, com a nova dinâmica de isolamento social aconselhada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a data deve ser comemorada de forma diferente este ano, sendo que as compras de presentes e suprimentos exigirá planejamento do consumidor para que cheguem a tempo.

Segundo um levantamento da Cashback World, uma Comunidades de Compras, o Brasil apresentou um aumento nas compras online de 73%, no comparativo entre os meses de fevereiro e março de 2020, e a categoria mais procurada foi a de marketplaces (Plataforma mediada por uma empresa em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos), representando um aumento de 242% das vendas nesta categoria.

Crescimento do comércio on line



A tendência é que o mês de maio continue sendo de ascensão para o comércio online, principalmente pelo Dia das Mães. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o varejo somou R$ 9,7 bilhões durante o Dia das Mães no ano passado.

Agora, com a paralisação do comércio físico, o e-commerce deverá movimentar cerca de R$ 106 bilhões com cerca de 135 mil lojas virtuais ativas no Brasil até o final do ano, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

"Esse é um aumento expressivo e que exige robustez de infraestrutura e logística para os e-commerces. E é interessante que muito dos consumidores que tiveram que adotar o hábito da compra online, por conta da situação atual, tendem a manter esse hábito, mesmo depois do comércio reabrir fisicamente", ressalta Roberto Freire, CEO Américas da myWorld, operadora da Cashback World no Brasil.

Ele continua dizendo que a compra online exige maior planejamento do consumidor, que agora precisa contar com o prazo de entrega e não pode provar os produtos previamente. Para o Dia das Mães deste ano, já é hora do consumidor começar a providenciar o presente pois, será preciso levar em conta o tempo de entrega, que pode variar de um a dez dias em média.

Outro fator interessante é a procura por descontos e outros benefícios de compras que têm aumentado consideravelmente, devido à instabilidade econômica, e a opção do Cashback (dinheiro de volta) se torna cada vez mais atraente e decisiva para o consumidor na hora de efetuar a compra.

Veja algumas lojas on line que oferecem desconto e/ou dinheiro de volta para o dia das mães:

● A loja online da Rosa Chá está com 4% de Cashback, na Cashback World;



● Capodarte, de calçados e acessórios, tem 1% de Cashback;

● Zattini, loja de roupas e acessórios, pela Cashback World tem 3% de dinheiro de volta;

● Na loja online da Calvin Klein, além de ter 4% de Cashback, o consumidor ainda tem 10% de desconto na primeira compra;Perfumaria e bem-estar com Cashback

● A loja online do Boticário oferece 2% de Cashback;

● A Natura tem 1% de Cashback;

● A famosa marca de maquiagens Clinique tem 3% de Cashback;

● A Quem disse Berenice está com 4% de Cashback, na Cashback World;Almoço de Dia das Mães especial com Cashback

● Com o Uber Eats, o consumidor pode escolher uma gama enorme de restaurantes, das mais variadas especialidades, e pode mandar entregar na casa da sua mãe. Em compras no Uber Eats com o eVoucher da Cashback World, o consumidor ganha 1% de Cashback;Presentes variados com Cashback

● A loja online da Fom, de almofadas, bichinhos e puffs, tem 2% de Cashback;

● A Giuliana Flores oferece vários tipos de presentes, como cestas com guloseimas, flores e arranjos. Nas compras via Cashback World, o consumidor tem 4% de dinheiro de volta;

● A Polishop oferece uma infinidade de produtos e oferece 4,5% nas compras pela Cashback World;

● Se a mãe for uma apreciadora de vinhos, um rótulo bacana pode ser um ótimo presente. O Evino, plataforma de compra de vinhos online, tem 1% de Cashback;





