Supermercado lança entrega a domicílio para zona Oeste de Manaus

Empório DB localiza-se na Ponta Negra, em Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Empório DB, loja conceito do Grupo DB, inicia hoje (25), seu próprio serviço de entregas a domicílio para facilitar as compras de artigos e mercadorias de seu mix de produtos de forma prática e segura.

O DBlivery irá funcionar via WhatsApp, pelo número (92) 98484-9259, de segunda-feira a sábado, no horário de 8h às 17h.

Os pagamentos poderão ser realizados via cartão de débito ou crédito e as entregas irão atender os bairros da Ponta Negra, Dom Pedro, Lírio do Vale, Nova Esperança, Santo Agostinho, São Jorge, Tarumã (até o aeroporto), Alvorada, Compensa 1 e 2, Redenção e Vila da Prata.

“Esta iniciativa vai atender a demanda de uma região um pouco mais distante do Centro da cidade e dos principais centros de compras, oferecendo uma grande variedade de produtos diferenciados e principalmente, mais segurança e comodidade durante a pandemia e o isolamento social”, afirmou o diretor-presidente do Grupo DB, Sidney Pedrosa.

Pedrosa também destacou que os atendimentos serão feitos exclusivamente pelo número de telefone (92) 98484-9259 e que os produtos serão entregues nas casas arrumados e esterilizados.

Além do DBlivery, os consumidores de outras regiões da cidade dispõem dos serviços de delivery IFood e PediJá para fazer suas compras nas demais lojas da rede em Manaus.

Os aplicativos podem ser baixados online na APP Store e Google Play.