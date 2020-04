Abrasel lança cartilha sobre como reabrir bares e restaurantes

O documento pode ser baixado gratuitamente no site da instituição | Foto: Divulgação

Manaus - Em todo o Brasil empresários de bares e restaurantes preparam seus estabelecimentos para retomar às atividades, assim que for permitido em cada cidade. Por isso a Abrasel acaba de lançar uma cartilha com recomendações para uma reabertura segura. O documento pode ser baixado gratuitamente no site da instituição, o www.abrasel.com.br , seção Amazonas.

A cartilha reúne dezenas de dicas sobre orientações para a equipe, para os clientes e adequações das instalações. “A iniciativa já ajuda muito para o preparo da reabertura para que possamos 'voltar ao normal', tendo em vista que ao reabrirmos muito trabalho terá a frente para tentar voltar. De acordo com as condições atuais no cenário de nosso Estado, deve demorar um pouco. Por isso todas as medidas possíveis e necessárias são de valor para a inclusão nesse processo", explica o presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha

Já para o presidente da Abrasel nacional, Paulo Solmucci, em um momento em que alguns municípios e estados já começam a retomar as atividades e outros se programam para fazê-lo nos próximos dias, os bares e restaurantes precisam estar munidos de informações confiáveis sobre quais procedimentos seguir.

“Um fator essencial nesse processo de reabertura é que haja confiança da equipe e dos clientes de que aquele estabelecimento está preparado e seguindo as orientações de higiene e saúde. Por isso, preparamos essa cartilha, para auxiliar e proteger esses negócios nesse momento, para que possamos, com segurança e responsabilidade, voltar gradualmente às nossas atividades”, resume.

Segurança

Saúde sempre foi uma preocupação de quem trabalha no setor de alimentação fora do lar. Evitar contaminação por vírus e bactérias e manter tudo higienizado são práticas comuns do dia a dia. Mas hoje é preciso redobrar os esforços não só neste aspecto como também nas relações entre as pessoas. É preciso ter novas regras de convivência entre os funcionários, entre funcionários e clientes e também nas relações cliente-cliente dentro do estabelecimento. A cartilha da Abrasel segue nesta direção.





