Crédito contra crise é disponibilizado no Banco da Amazônia

Empresários da região Norte devem procurar o Banco da Amazônia | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Os pequenos empreendedores, cooperativas e informais dos estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste já podem contratar uma linha de crédito especial do governo federal para enfrentar os impactos econômicos da covid-19.

As operações começaram na última semana nas unidades da federação que estão em estado de emergência ou calamidade pública em decorrência da pandemia.

Ao todo, são R$ 6 bilhões em recursos, que têm origem nos Fundos Constitucionais. Os setores de comércio e de serviços têm prioridade para conseguir o financiamento, que pode chegar a R$ 100 mil para capital de giro ou R$ 200 mil para investimentos. A taxa de juros é de até 2,5% ao ano.

O Banco do Brasil está disponível para empresários da região Centro-oeste | Foto: Divulgação

Por se tratar de uma linha de crédito especial, com condições mais vantajosas, como juros menores e prazos de vencimento e carência maiores, o reconhecimento federal dos estados é pré-requisito previsto em lei. A informação é do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), administrador dos fundos constitucionais.

Empresários, cooperativas e demais interessados no financiamento devem contratá-lo junto a um banco específico em cada região.

São eles: Banco do Brasil (Centro-Oeste), Banco da Amazônia (Norte) e Banco do Nordeste.