Sepror antecipa pagamento a produtores de 29 municípios

Manaus - O pagamento para 82 agricultores familiares cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado no Amazonas pelo Governo do Estado, será liberado nesta terça-feira (28), por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), por iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania. O pagamento, inicialmente previsto para ocorrer em maio, envolve recursos da ordem de R$ 321 mil e se refere à aquisição de 129,5 toneladas de alimentos em 29 municípios, beneficiando 36 entidades com doações simultâneas.



Os pagamentos são feitos via Banco do Brasil, pelo cartão de Benefício Econômico. “Com isso, os governos federal e estadual garantem a continuidade da produção agrícola familiar durante a pandemia do coronavírus, ao mesmo tempo em que proporcionam alimentação a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar em todo o interior amazonense e também na capital”, disse o coordenador do programa pelo Sistema Sepror, Tanis Castro.



Em Manaus, as entidades beneficiadas foram: Centro de Acolhimento da Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), Hospital Infantil Dr. Fajardo, Abrigo Moacir Alves, Abrigo Coração de Pais, Instituto Abílio Pontes e Abrigo Dr. Thomas.



Os produtores e municípios beneficiados são de Autazes, Apuí, Atalaia do Norte, Anamã, Anori, Boca do Acre, Barreirinha, Beruri, Canutama, Codajás, Coari, Iranduba, Itamarati, Itapiranga, Guajará, Humaitá, Japurá, Manicoré, Manacapuru, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tapauá, Uarini, Urucurituba e Manaquiri.



Os alimentos serão distribuídos, por meio do Centro de Referência e Assistência Social (Cras), Associação dos Idosos, Associação de Pais e Mestres e Excepcionais (Apae) e Hospitais de Unidade Mista de cada município.



Produtos

Foram distribuídos os seguintes produtos da agricultura familiar: 5.178 quilos de abacaxi; 59.812 quilos de abóbora; 7.480 quilos de banana pacovã; 8.137 quilos de banana clonada; 1.430 quilos de cupuaçu; 530 quilos de galinha caipira; 8.631 quilos de pimenta-de-cheiro; e 38.387 quilos de raiz de mandioca.