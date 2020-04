Veja procedimentos e melhores horários para sacar auxílio emergencial

O dinheiro pode ser sacado também em caixas eletrônicos e lotéricas | Foto: Divulgação

Começou na segunda-feira (27) o saque do auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas que receberam o benefício por meio da Poupança Social Digital da Caixa. O dinheiro pode ser sacado também em caixas eletrônicos e lotéricas.

Para evitar aglomerações nas agências — uma cobrança recorrente das entidades representativas dos empregados da Caixa Econômica à direção do banco e ao governo — os bancários pedem para as pessoas evitarem o período de grande movimentação nas unidades do banco, que vai até 14h. E orientam ainda que o acompanhamento da solicitação do auxílio pode ser feito pelo número 111 — central exclusiva para informações sobre o benefício.

Com o objetivo de evitar filas nas agências, a Caixa estabeleceu um calendário de saque conforme a data de nascimento do beneficiário. A partir de hoje, podem sacar o dinheiro as pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro.

“A aglomeração representa enorme risco de contágio pelo novo coronavírus tanto para os empregados quanto para a população”, alerta o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Jair Pedro Ferreira. “Portanto, não é necessário ir às agências para sacar o valor do auxílio. A retirada pode ser feita em caixas automáticos e também nas lotéricas”, orienta Ferreira.

PROCEDIMENTOS — Os bancários observam que a conta digital não tem cartão. Por isso, os saques só podem ser solicitados pelo aplicativo Caixa TEM. Até agora, este app só liberava transferências e pagamentos, sem a possibilidade de retirar o valor depositado.

Os empregados da Caixa lembram, ainda, que o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial é apenas para cadastramento e solicitação do benefício. Para gerar o código autorizador do saque, é preciso baixar o aplicativo Caixa TEM.

Como sacar o auxílio:

• Não é necessário ir às agências bancárias. O saque do auxílio emergencial também pode ser feito em caixas eletrônicos e lotéricas.

• O beneficiário deve acessar sua poupança digital por meio do aplicativo Caixa TEM.

• No aplicativo Caixa TEM, o beneficiário deve informar o valor que deseja sacar.

• Depois de informar o valor, o aplicativo vai gerar um código autorizador. Guarde este código!

• Com este código, basta ir a um caixa eletrônico ou lotérica e utilizá-lo para retirar o dinheiro. O saque é feito sem cartão.