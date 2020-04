CRA adere à campanha nacional para apoiar os pequenos empreendedores

| Foto: divulgação

Manaus- O Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM), aderiu a Campanha Nacional proposta pelo Conselho Federal de Administração (CFA) - “Administrador e Empreendedor: unidos no fortalecimento dos negócios“, desenvolvida para fortalecer negócios em tempos da crise causada pela pandemia no novo coronavírus. A Iniciativa visa conectar pequenos empreendedores com profissionais de administração.



A proposta da ação é oferecer consultorias gratuitas em finanças, orçamento, logística, recursos humanos, marketing, tecnologia da informação e outras áreas da Administração para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPP). Para ser um consultor solidário, é preciso ser profissional de Administração registrado no CRA e preencher um cadastro disponível no portal da Autarquia.

Os MEIs, MEs e EPP que querem a consultoria não precisam ser registrados no Conselho, só precisam realizar cadastro no site da campanha. Para o presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz, a intenção é criar uma rede de fortalecimento dos negócios. “A união dos administradores e empreendedores será essencial para reerguer a economia do nosso país”.

O Presidente Mauro lembra, ainda, que conhecimento é fundamental para manter o empreendimento. Segundo ele, uma pesquisa feita pelo Sebrae-SP provou que a falta de planejamento e falhas na gestão são as principais causas do fechamento de empresas em seus primeiros anos de atividade. Para se ter ideia da gravidade do problema, o estudo mostrou que 55% dos empresários não elaboraram um plano de negócio antes de iniciar suas atividades. “Não basta ter suporte financeiro se não há conhecimento. A pessoa começa a empresa no escuro e as chances de perder dinheiro e o empreendimento naufragar são enormes, principalmente em tempos de crise”, justifica o presidente do CFA.

No Amazonas

Para essa iniciativa o CRA-AM conta com a adesão dos profissionais de Administração da capital e do interior, entre eles, os participantes do Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos em MPEs, desenvolvido pelo CFA, com o apoio da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, em parceria com a Instituição FIA (Fundação Instituto de Administração) e o CRA-AM.

Como se inscrever?



Para se inscrever como consultor ou pequeno empreendedor acesse: www.cfa.org.br/MPEs.

Uma equipe de colaboradores do CFA analisará o cadastro dos profissionais de administração e dos empreendedores que querem participar do projeto. A partir disso, a autarquia intermediará o contato entre os consultores e os MEIs, MEs e EPP e, assim, formar uma grande rede solidária.

*Com informações da assessoria