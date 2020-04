Município divulga resultado para contratação de profissionais da saúde

O contrato dos profissionais selecionados terá seis meses de duração | Foto: Agência Brasil

Manaus - A Prefeitura de Manaus divulga, no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (28), o resultado da Avaliação de Títulos e Experiência do Edital de Chamamento Público para a contratação temporária de 320 profissionais que vão reforçar as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Os classificados terão prazo de um dia para a apresentação de recursos.

O Edital de Chamamento nº 001/2020-Semsa/Manaus teve 4.812 inscrições concluídas, sendo 414 para o cargo de fisioterapeuta, 672 para farmacêuticos, 505 candidatos a técnicos em patologia clínica e 3.221 para técnico em enfermagem. Foram oferecidas 70 vagas para técnico em patologia, sendo quatro para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) e 230 vagas para técnico em enfermagem (12 para PNE), em regime de trabalho de 40 horas, com salários de R$ 2.667,85. No caso de fisioterapeutas, com 30 horas de trabalho, e farmacêuticos, com regime de 20 horas, são dez vagas para cada função e salário de R$ 6.235,21.

O contrato dos profissionais selecionados terá seis meses de duração e eles irão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no enfrentamento ao novo coronavírus.

“Estamos buscando reforços de recursos humanos com a maior urgência para aumentar, ainda que de forma temporária, nosso contingente de profissionais que estão nas ações de combate a essa pandemia, conforme orientou o prefeito Arthur Virgílio Neto”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Recursos

O candidato que não concordar com a classificação poderá apresentar somente um recurso contra erros ou omissões na nota de títulos, experiência e/ou documentos básicos, no prazo de um dia, a partir da data de publicação do resultado da avaliação de títulos e experiência no DOM.

O recurso deverá ser individual, observando-se os critérios estabelecidos no edital, com a indicação precisa do item/subitem em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, com a exposição dos motivos, devendo conter informações sobre a identidade do recorrente e o número de inscrição sem inserir qualquer documentação.

O envio deverá ser feito apenas por meio eletrônico, para o e-mail [email protected], que será encaminhado à Gerência de Gestão do Trabalho para análise e parecer, não devendo ser incluídos quaisquer documentos para análise, pois serão avaliados somente os documentos anexados no período da inscrição. Serão indeferidos os recursos enviados por qualquer outro meio.

Reforço

Desde o anúncio da pandemia do novo coronavírus, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Prefeitura de Manaus vem adotando medidas para proteger a população e enfrentar a doença. Uma delas foi a convocação de mais de 400 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, para assinar contrato temporário de seis meses e atuar na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19.

Dos 402 convocados, 111 são enfermeiros e o restante (291) são técnicos de enfermagem. Desses, 100 enfermeiros e 263 técnicos de enfermagem para atuar no Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, unidade mantida pela Prefeitura de Manaus, em parecia com o Grupo Samel, montada no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do Lago Azul, na zona Norte.

Os demais foram distribuídos na Estratégia Saúde da Família (ESF), reforçando o combate ao novo coronavírus nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A Prefeitura de Manaus também abriu processo seletivo para selecionar mais 32 médicos bolsistas, além de cadastro reserva. Os selecionados trabalham com carga horária de 40 horas por semana, com valor de bolsa de R$ 11 mil. Por meio de convênio com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), recebeu 67 acadêmicos recém-formados nas áreas de medicina, enfermagem e farmácia.





Com informações da assessoria