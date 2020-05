Empresas do AM investem no bem-estar e treinamento de funcionários

Manaus - As empresas apostam no bem-estar dos funcionários não só como uma questão de reduzir seus custos em saúde, como também uma forma de melhorar a produtividade e desempenho financeiro. A análise é de um estudo da consultoria Deloitte, que ouviu 11 mil líderes de RH e de negócios de empresas de 30 países.

Segundo a International Stress Management Association (ISMA/Brasil), 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse e 30% deles estão no pior nível da doença. E diante deste cenário, as empresas amazonenses investem em seus funcionários como forma de unir conhecimentos e habilidades para gerar valor ao colaborador. Empresas que utilizam desse modelo de gestão possuem funcionários qualificados e consequentemente negócios mais valorados.

Eleita melhor empresa para trabalhar

A empresa tem a missão de tornar o ambiente de trabalho saudável para reter os profissionais | Foto: Divulgação/Sabin

Em 2019, o Grupo Sabin Medicina Diagnóstica foi considerado pelo Great Place to Work Brasil (GPTW) a melhor empresa para se trabalhar, o grupo já carrega esse título há 13 anos e o segredo são os inúmeros benefícios que eles oferecem aos seus funcionários. De acordo com a supervisora de Recursos Humanos do grupo no Amazonas, Maria Izabel Amarante, o Sabin investe tanto nos bem-estar dos colaboradores como também na família deles.



“Nós temos diversos benefícios que são atrativos para os nossos funcionários, oferecemos brindes pelo tempo de trabalho. Quando o colaborador completa um ano ele ano ela ganha um brinde espacial, cinco anos o salário em dobro, dez anos celular ou tablet e vinte anos um carro 0 quilômetro. Além de outros benefícios como folgas de aniversário, check up anual para os pais, auxílio creche para filhos de colaboradores de quatro anos, facilitamos a compra do material escolar pelo auxílio livraria, temos uma licença maternidade e paternidade diferenciada”, explicou.

O Sabin também investe no currículo profissional de seus colaboradores por meio de uma universidade corporativa | Foto: Divulgação

O Sabin também investe no currículo profissional de seus colaboradores por meio de uma universidade corporativa, onde o profissional pode se capacitar e melhorar seu perfil para a empresa. A missão do grupo é tornar, acima de tudo, o ambiente de trabalho mais saudável.



“Nós disponibilizamos um ambiente onde o colaborador pode descansar. Em datas comemorativas as mesas são decoradas, sempre utilizando técnicas para motivar nossos profissionais. Há três anos consecutivos que nós somos a melhor empresa para se trabalhar da região Norte então e isso reforça o quanto nossos colaboradores são satisfeitos em fazerem parte do grupo”, ressaltou a supervisora.

“Valorizamos quem está na empresa”

O grupo Aegea, que controla a concessionária Águas de Manaus, também disponibiliza ações internas voltadas para capacitação de seus 1.200 colaboradores, como treinamentos técnicos e comportamentais aos funcionários da companhia. Por meio do projeto “Academia Aegea”, em 2019, o grupo criou um programa de acesso ao ensino superior. O curso “Processos Gerenciais, com ênfase em Saneamento” sendo a primeira graduação customizada e adaptada a necessidade de uma empresa de saneamento no Brasil. O grupo também utiliza um sistema de valorização diferenciado aos funcionários como explica a coordenadora de Recursos Humanos, Elisângela Chagas, da Águas de Manaus.

"Temos programas de desenvolvimento que buscam valorizar quem já está na empresa. Por exemplo, quando surgem oportunidades, primeiro abrimos as vagas internamente e depois para publicação externa. Várias pessoas já foram promovidas dessa forma. Nosso objetivo é usar os talentos que já estão entre nós, sempre", destacou Elisângela.

“Aulas on-line de bem-estar para os colaboradores”

Outra empresa que investe em capital humano é a operadora TIM que disponibiliza uma série de iniciativas voltadas para o bem-estar, a saúde e a capacitação da equipe. Nesse período de isolamento social a empresa reforçou e ampliou alguns projetos.

Entre as iniciativas está a plataforma de educação corporativa onde a operadora oferece assuntos voltados ao negócio e modelo de competências da companhia, além de conteúdos focados no momento atual.

A empresa também disponibiliza aulas on-line de bem-estar para os colaboradores, com dicas sobre relaxamento, técnicas de respiração e meditação. Para os líderes, o destaque são as lives, em parceria com a HSM Experience, sobre gestão de equipes à distância em momentos de crise.

Segundo o diretor de Desenvolvimento, Educação e Inclusão no RH empresa, Giacomo Strazza, os cursos e treinamentos digitais já eram realizados antes da pandemia, mas precisaram ser adequados para o momento atual.

“Adaptamos e renovamos nosso conteúdo para estimular os colaboradores a aprenderem coisas novas durante a quarentena. Os resultados são positivos. Já notamos um aumento nos acessos na plataforma de educação corporativa”, informou.

Suporte psicológico

A TIM oferece suporte psicológico aos colaboradores e seus dependentes | Foto: Divulgação

Nesse período a TIM também ampliou o horário de atendimento do “Programa de Apoio Pessoal”, que oferece suporte psicológico aos colaboradores e seus dependentes. O serviço, que foi estendido para 24 horas por sete dias na semana durante o período de isolamento social, e está sendo realizado por telefone, de forma totalmente confidencial e gratuita. O atendimento conta com profissionais especializados para tratar de variados temas que podem surgir devido ao isolamento social.



Capacitação dos colaboradores

A Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) também oferece projetos aos docentes e alunos, um dos projetos que recebe destaque na instituição de ensino é o “Programa para Estagiários” que seleciona alunos de diversos cursos da própria universidade e que ao serem selecionados, ganham uma bolsa de estágio, ticket alimentação e o desconto nas mensalidades do curso. O aluno poderá participar do programa por até dois anos, com chances para se candidatar a outras vagas internas e seguir carreira dentro da Instituição.

A universidade trabalha com projetos que beneficiam os alunos e professores | Foto: Divulgação/Fametro

A universidade também investe na capacitação dos docentes por meio do projeto “Política de Cargos e Salários”, que tem como objetivo principal incentivar o desenvolvimento dos colaboradores.



A empresa também investe na saúde física e mental de cada colaborador, onde o profissional pode realizar atendimentos nas clínicas da universidade nas áreas de psicologia, nutrição, odontologia, fisioterapia, serviço Social e núcleo de práticas jurídicas. Todos têm acesso livre aos serviços.

