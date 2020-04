Diretor de Informática do IBGE, David Wu Tai, morre de Covid-19 no Rio

| Foto: Divulgação

O Diretor de Informática do IBGE, David Wu Tai, de 71 anos, foi mais uma vítima do novo coronavírus no Amazonas. Ele morreu, na quarta-feira (29), em decorrência de complicações da Covid-19. David Wu estava internado desde 17 de abril na UTI da Unimed da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

David percorreu uma trajetória brilhante ao longo de seus mais de 40 anos no IBGE, onde foi o idealizador e catalizador de transformações cruciais na história da Instituição. Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, ingressou no IBGE em 1978 como Coordenador do Projeto Contas Consolidadas do Setor Público.

No Estado de São Paulo, foi Coordenador do Censo Demográfico de 1980, e depois, Chefe da Divisão de Coleta da Unidade Estadual. Em 1988-1990 foi Diretor Geral do IBGE no Rio de Janeiro, onde também exerceu a Chefia da Unidade Estadual e a Coordenação Operacional dos Censos.

Entre 1995-2019, exerceu o cargo de Coordenador Geral do Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI). Nesse período, liderou o processo de inserção do IBGE na internet, adotando as recomendações internacionais e tornando as informações sobre todas as pesquisas do IBGE acessíveis, gratuitamente, à toda a sociedade brasileira. Em 2019-2020, David ocupou o cargo de Diretor de Informática do IBGE e de Presidente da Comissão Operacional do Censo Demográfico.