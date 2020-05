Cursos de qualificação ganham força durante isolamento em Manaus

Manaus - Boa parte da população tem ficado em casa para diminuir os riscos de contaminação da Covid-19, e por isso, a procura por cursos online tem aumentado. Durante o período da ‘quarentena’, o departamento de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) anuncia que já realizou quatro cursos de qualificação profissional com 600 alunos em Manaus.

O departamento destaca que tem ofertado os cursos online de acordo com a demanda da população e do mercado de trabalho. “Como a população manauara tende a trabalhar no Distrito Industrial, os cursos mais procurados e ofertados são relacionados justamente à área industrial”, afirma a Semtepi.

Cursos como “Auxiliar Administrativo”, “Rotinas Administrativas em Departamento Pessoal” e “Gestão de Pessoas e Gerenciamento de Conflitos” têm chamado a atenção do público durante o período, assim como os cursos de “Feedback de Alta Performance” e “Líder Coach”.

Ianca relata que já sofria com as aulas instituídas à distância pela falta de interação pessoal e do debate para a construção de ideias | Foto: Daniel Boechat

O ato de estudar em casa, tornando-se passível de interrupções e distrações já é difícil. Para aquelas pessoas que não se acostumam com a didática de um Ensino à Distância (EAD), o processo de aprendizado pode virar uma verdadeira batalha. Este foi justamente o caso de Ianca Linhares, de 24 anos.



“Foi a primeira vez que fiz cursos online, nunca fui muito adepta a seguir esse tipo de ensino. Com a quarentena, senti a necessidade de inserir novos hábitos e está sendo uma experiência de importante valor agregado. É transformador quando nos permitimos mudar e desenvolver novos hábitos, sem contar que logo após a quarentena essa será uma tendência”, conta ela.

Ainda na faculdade, Ianca relata que já sofria com as aulas instituídas à distância pela falta de interação pessoal e do debate para a construção de ideias. Ela chegou a frequentar sessões de terapia durante um período para descobrir o porquê de não conseguir desenvolver os estudos em casa. Atualmente, ela desenvolve métodos com anotações e gerenciamento do espaço em busca do êxito.

“Tive muito problema com o ensino à distância, procrastinava, não sabia administrar minhas matérias, isso foi um grande problema. Quando precisei estudar, tive problemas de concentração e outros que dificultavam meu aprendizado online. Então, conseguir acompanhar e realizar os cursos hoje é uma grande vitória e motivo de alegria para mim”, relata Ianca.

O contato dela com os cursos da Semtepi se deu graças a uma parceria instituída pela empresa onde Ianca trabalha como Trainee. O curso preferido até agora é de interesse antigo e o que elege como o principal para o desenvolvimento de um bom trabalho em grupo: Gestão de Pessoas e Gerenciamento de Conflitos. Antes com dificuldades para se manter no ritmo de estudos, Ianca diz que passa horas estudando.

“Quando vi a oportunidade de cursos online fiquei muito contente, pois era minha oportunidade de me qualificar na minha área de formação, me desafiar a estudar dessa forma e vencer obstáculos. Antes não podia por conta dos compromissos com trabalho e faculdade. Nessa modalidade, tenho mais flexibilidade, disciplina e posso estudar a hora que eu quero”, conclui a Treinee.

Para Isabela Mara Martins Menezes, de 28 anos, o processo está sendo positivo de muitas maneiras distintas | Foto: Daniel Boechat

Para Isabela Mara Martins Menezes, de 28 anos, o processo está sendo positivo de muitas maneiras distintas. Pela primeira vez realizando os cursos ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), ela relata que tem, inclusive, tido surpresas positivas. “Confesso que não me imaginava fazendo o curso de Lider Coach”, diz.



Dentre os pontos positivos do ensino online, Isabela destaca a comodidade, sem o deslocamento pelo trânsito pesado da capital; a flexibilidade dos horários de estudo, onde a realização das atividades se adequa às necessidades a depender do dia; a presença de tutores para tirar dúvidas e a clareza do material disponibilizado.

Em meio ao período da crise marcada pelo novo coronavírus, a ocupação da mente aparece como aliada no isolamento social. Caso consiga aliar a distração do contexto com a produtividade, melhor ainda. Para Isabela Menezes, investir no desenvolvimento intelextual é, também, uma forma de amor próprio.

“Por meio dos cursos eu posso mudar a minha forma de pensar e agir. No caso do isolamento social, muitas pessoas têm estado em conflitos internos (seja se achando inútil, improdutivo, não sabendo ver seu valor, medo da pandemia) e familiares (falta de boa comunicação, estresse diário, a falta de poder sair), então o curso nos mostra como lidar com esses conflitos de maneira prática e cotidiana. Sem contar que é um tempo que você está investindo em si”, afirma.

