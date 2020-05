Escola de inglês dá bolsas integrais para desempregados

A escola de inglês 4YOU2, que tem como objetivo democratizar o ensino da língua no Brasil, lançou uma campanha de bolsas de estudos de inglês para desempregados. A instituição está oferecendo 600 bolsas integrais durante três meses para maiores de 18 anos que estejam sem emprego com carteira assinada há, no máximo, 12 meses.

“Quando analisamos o cenário hoje do Brasil, notamos que precisávamos fazer ainda mais. Sabemos que falar inglês é um grande diferencial no mercado de trabalho hoje, e que com um inglês não só no currículo, mas também na ponta da língua suas chances de conseguir um novo emprego aumentam e muito”, explica o site da escola.

As inscrições são feitas até o dia 9 de maio no site da escola e os interessados precisam comprovar o desemprego enviando foto da carteira de trabalho. Além disso, é necessário preencher uma ficha de inscrição com questionamentos como: “Por que você quer aprender a falar inglês?” e “Cite sua última experiência profissional e, pensando no futuro, como a fluência pode te ajudar num próximo emprego?”. Não é necessário ter conhecimento prévio na língua, pois existem bolsas para o nível básico, além do intermediário.

A instituição analisará as respostas e enviará aos candidatos um e-mail com a confirmação da obtenção da bolsa.

A carga horária é de 30 horas e os estudantes terão aulas de 1 hora duas vezes por semana. Durante o período de quarentena, as aulas serão online. Os participantes recebem material de apoio digital. Depois que o isolamento social terminar, as aulas serão presenciais – e ocorrem em São Paulo, Minas Gerais e Paraíba.

Quando os três meses grátis terminarem, o estudante pode seguir na escola. Mas terá que arcar com o valor do curso. O Plano Blue, de 2 horas semanais, custa R$ 99 por mês e tem taxa de matrícula de R$ 200.

Serviço

Quem pode concorrer às bolsas?Maiores de 18 anos sem emprego em carteira há 12 meses

É preciso saber inglês?Não, há aulas para nível básico e intermediário

Até quando vão as inscrições? 9 de maio