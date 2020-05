Caixa amplia atendimento a partir desta segunda (4)

A partir desta segunda-feira (4), a Caixa Econômica Federal vai ampliar o horário de atendimento nas de agências de todo o Brasil. Para atender a alta demanda de público por causa do pagamento do auxílio de R$ 600, as unidades do banco vão funcionar das 8h às 14h.

O banco também anunciou a contratação de 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para agilizar o atendimento e organizar as enormes filas que têm se formado ao redor das agências.

Segundo a Caixa, as medidas buscam reduzir as aglomerações e manter as orientações de órgãos da saúde sobre o distanciamento social e a quarentena por causa do novo coronavírus. Além disso também ocorrerá a realocação de mais de 3 mil funcionários e a disponibilização de cinco caminhões-agência para atendimento em locais com maior necessidade.

A recomendação é que os clientes consigam fazer o cadastro no aplicativo e receber o auxílio emergencial sem sair de casa, mas na prática diversas pessoas relatam problemas no app e outras não conseguem usar a ferramente para pedir o benefício.