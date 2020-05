Saiba como administrar seu dinheiro durante a quarentena

Roberta Veras Antônio dá dicas de como fazer seu dinheiro render durante a pandemia | Foto: WEB TV Em Tempo

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, a educadora financeira Roberta Veras Antônio dá dicas de como fazer seu dinheiro render durante a pandemia do novo coronavírus e quais aplicações são mais viáveis para quem ganha salário mínimo.



Roberta Veras é formada em Ciências Contábeis, possui especialização em Gerência Financeira e Estratégias Empresariais é membro da Comissão da Mulher Contabilista no Amazonas. Atualmente exerce a função de educadora e consultora financeira.

Planejamento



A dica principal da consultora é planejar. Segundo Veras, durante esse período de isolamento social no qual se passa mais tempo em casa, é preciso estabelecer os gastos domésticos. Comprar somente o necessário e não desperdiçar produtos são umas das alternativas para quem deseja poupar dinheiro. Além disso, o uso da água e luz também deve ser feito com cautela para evitar contas muito altas.

Por se tratar de uma situação assustadora, a quarentena motiva as pessoas a postergarem pagamentos com o objetivo de economizar em caso de emergência. Sobre isso, Roberta chama atenção, é preciso tomar cuidado com as dívidas, principalmente as de cartões de crédito e carnês.

O recomendado é tentar quitar todas as pendências, caso pese no bolso, negociar com as empresas é a melhor opção, pois caso contrário, o problema pode ser muito mais sério quando o período de isolamento acabar.

Atuação Home Office

A educadora financeira também aconselha a prática de planejar para melhorar o desempenho no Home Office (trabalho em casa).

Aqueles que têm a oportunidade de exercer suas funções de trabalho em casa devem se atentar para as obrigações estabelecidas diariamente, para não cair na improdutividade que pode acarretar frustrações e até mesmo em demissão.

Questionada sobre sua rotina de trabalho em casa, Veras revela que já é habituada com a prática do Home Office. Por trabalhar com consultoria e ter clientes em diferentes estados, ela tem o hábito de se comunicar e efetuar suas tarefas online há cerca de 10 anos.

Quer saber mais sobre educação financeira durante a quarentena? Confira a entrevista na íntegra:

| Autor: Tatiana Sobreira/ WEB TV Em Tempo

*Colaborou Web TV Em Tempo/ Tatiana Sobreira