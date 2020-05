Dia das Mães: compras podem ser feitas por drive-thru e delivery no AM

Manaus – O Dia das Mães está chegando e com a atual situação de isolamento social, as pessoas não sabem como fazer para comprar o presente, já que por determinação do decreto do governo do Amazonas as lojas deverão ficar fechadas até o dia 18 de maio. Por isso, lojistas do Amazonas resolveram organizar campanhas para facilitar as compras de presentes para o Dia das Mães, que acontece nesse domingo (10). Seja por canal de atendimento, compra online, delivery ou drive-thru, o comércio está se adequando para atender a demanda de uma das datas mais lucrativas do ano.

Pelo menos 85% dos filhos pretendem presentear suas mães no domingo, dia 10 de maio, de acordo com pesquisa recente Behup/Globo 2020. Desse total, a maioria (82%) considera comprar os presentes de forma online. Em 2019, o e-commerce brasileiro faturou R$ 2,2 bilhões no Dia das Mães, a expectativa é que esse número cresça ainda mais neste ano. Segundo o estudo da Behup, a explicação para o aumento das vendas está na importância da data diante do isolamento social, imposto pelo COVID-19.



lojistas de Manaus apostam em drive-thru, delivery e hora marcada | Foto: Divulgação

D rive-thru



Clientes que moram nas proximidades do Manaus Plaza Shopping, podem comprar o presente das mães pelo drive-thru. É só comprar pela internet e passar no estacionamento para retirar o produto.

O lojista abre um canal de venda direto com o cliente, que pode marcar o horário de retirada da mercadoria. Com isso, as entregas por delivery ficam menos sobrecarregadas. O horário de funcionamento será das 9h às 18h e o acesso ao estacionamento poderá ser tanto pela Djalma Batista quanto pelo Vieiralves.

Compras on-line



A companhia brMalls, empresa que administra o Amazonas Shopping, preparou uma campanha de compra antecipada com benefícios exclusivos para os consumidores. A iniciativa pretende beneficiar cerca de 2.000 lojistas.

As compras poderão ser realizadas durante todo o mês de maio no site , onde são encontradas as opções de vale-presente das marcas que participam da ação. A plataforma de pagamento desenvolvida junto à netPDV foi criada especialmente para a ação. Ao adquirir um vale de R$ 100, o cliente ganha um acréscimo de 20%, oferecido pela Ame, aplicativo de pagamentos digitais de contas e cashback.

Os vale-compras podem ser utilizados nas lojas até o dia 31 de agosto de 2020, permitindo que o consumidor decida a melhor data para visitar o shopping e retirar o presente escolhido com segurança. Já o lojista, receberá o valor após a compra dentro do mesmo mês, gerando receita e fluxo de caixa, enquanto o shopping permanece fechado.

Administrado pela Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte ganhou um catálogo digital de presentes com diferentes opções para os clientes homenagearem a família, um filtro para Instagram exclusivo e um vídeo comemorativo preparado para veiculação no Facebook e Instagram.



Além disso, para comemorar a data, Ana Baccaro, que ilustrou a campanha Distribua Amor, fez desenhos exclusivos que estão disponíveis para download no site do shopping center para crianças e adultos colorirem em uma iniciativa lúdica e relaxante.

A Saphyr Shopping Centers está trabalhando para facilitar o dia a dia de todos nesse período de distanciamento social, buscando oferecer sempre experiências memoráveis e bem-estar com ainda mais segurança e conforto durante a pandemia.

Com o lançamento da ação intitulada ‘Lembranças Aproximam’, foi disponibilizado um catálogo de ofertas virtual, que pode ser acessado no link . Por meio da vitrine virtual, é possível comprar presentes com comodidade, segurança, além de conter opções que atendem a todas as preferências.

Para compor a ação, os lojistas do Sumaúma Park Shopping disponibilizaram as melhores opções de maneira bem diversificada. As sugestões de presentes vão desde roupas, calçados, eletroeletrônicos, cosméticos, maquiagens, joias, passando por materiais esportivos e eletrodomésticos. Acessando no link do produto escolhido, o cliente entra em contato diretamente com a loja.

Hora marcada

Para quem planeja comemorar a data, sem desrespeitar o isolamento social em virtude do novo coronavírus, a alternativa é apostar no e-commerce. As lojas Sapatinho de Luxo, Americanas e Zinzane, do Millennium Shopping, estão atendendo seus clientes por meio de sites e redes sociais.

As operações Subway e La Bodeguita seguem atendendo seus clientes através do aplicativo IFood. Já a Magscan - Clínica de Imagenologia de Manaus e o CDL Laboratório Santos e Vidal operam em horário normal, sendo necessário realizar pré-agendamento no WhatsApp (92) 9 9903-9910 (Magscan) ou (92) 9 8415-7102/8162 (CDL).