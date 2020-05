De olho no futuro? confira bolsas para estudar fora do Brasil em 2021

Manaus - Estudar no exterior é um sonho de muitos brasileiros e que traz inúmeros benefícios para quem passa por essa experiência. Para alguns pode parecer complicado, especialmente se você não se organizar bem para fazer isso. É verdade, o processo é trabalhoso e toma tempo e energia. Afinal, no processo de descobrir como estudar fora do Brasil, você tem que pesquisar e avaliar escolas, cidades e países, organizar sua documentação, fazer exames e se preparar para partir. Confira algumas locais com inscrições abertas para você ir se preparando para 2021.

Bolsas para cursos curtos



Organização oferece bolsas para intercâmbio de inglês a jovens de baixa renda

A Soul Bilíngue, uma organização de impacto social do estado de São Paulo, está em fase de pré-inscrições para seu programa de jovens embaixadores. O programa oferece aulas de inglês gratuitas a jovens da periferia e, ao fim do semestre, os estudantes com o melhor desempenho ganham uma bolsa de estudo para cursos de inglês no exterior. As pré-inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Para o aluno, os cinco meses de aulas do programa são oferecidos sem custo — o programa é financiado com a ajuda de empresas parceiras. A bolsa de estudos no exterior também cobre a maioria dos custos, como o valor do curso (com um mês de duração), passagens aéreas e moradia no exterior. Os destinos variam a cada edição, mas incluem países como Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e África do Sul.

Bolsas para programas de verão na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU) está recebendo inscrições para bolsas de estudos para seus programas de verão que serão oferecidos entre junho e agosto de 2020. Entre as opções estão cursos de línguas e programas voltados tanto para alunos do ensino médio, graduação e pós-graduação. As inscrições para os programas vão até 30 de abril de 2020. A lista dos cursos disponíveis pode ser vista neste link.

Todos eles, com exceção do “TAKA: Prep Program for Academic Hebrew”, “Homeland Security Executive Certificate” e “Excavation Programs” são elegíveis para bolsa. O valor das bolsas varia de US$ 500 a US$ 2.000 dependendo do curso escolhido e do perfil do candidato. Isso corresponde a 50% a 100% do valor dos programas de verão oferecidos (dependendo tanto do programa escolhido quanto do valor da bolsa). Outros custos, como passagens aéreas e moradia durante o curso de verão, ainda ficam a cargo do estudante.

Turin School, na Itália, oferece bolsa de estudo para curso de duas semanas

A Turin School, escola de regulação localizada em Turim, na Itália, está oferecendo bolsas de estudo para o seu International Summer School, um curso de duas semanas sobre a regulação de serviços públicos (como água, saneamento, transporte, etc.). As inscrições vão até 3 de junho.

Estudantes brasileiros têm direito a bolsa, com a qual ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição e têm direito a moradia em quarto individual num colégio localizado no centro de Turim. Mesmo assim, caso seja aceito, o candidato deve fazer o depósito da taxa de inscrição (no valor de 150 euros), e terá o valor devolvido ao final do curso.

Governo da Coreia do Sul oferece bolsas para intercâmbio

O NIIED, órgão do governo da Coreia do Sul que apoia estudantes internacionais, está recebendo inscrições o GKS Summer Program. Trata-se de um programa de bolsas de intercâmbio para a Coreia do Sul que vaai contemplar 80 estudantes de graduação: 40 deles do continente africano e 40 da América Latina. O órgão do governo não informou a data limite para inscrições.

As bolsas são para um período de cinco semanas, entre julho e agosto. Durante esse período, os intercambistas participarão de aulas de língua e cultura coreanas, realizarão projetos específicos com mentores locais, e poderão visitar universidades, institutos de pesquisa e indústrias do país. As despesas com transporte, alimentação e acomodação durante o intercâmbio serão todas cobertas pelo NIIED, que é o órgão do governo sul-coreano dedicado a bolsas para estudantes estrangeiros. Saiba mais aqui!

Concurso de redação premia com viagem ao Japão e mais de ¥150.000

Se você tem 25 anos ou menos e gosta de escrever (ou quer treinar seus essays para estudar fora), essa é uma ótima oportunidade para você. Trata-se do 2020 International Essay Contest for Young People. É um concurso de redação para jovens do mundo todo e de qualquer área de estudos que dará uma viagem ao Japão e mais de ¥150.000 em prêmios (o que dá cerca de R$ 6.000 na cotação atual). As inscrições vão até 15 de junho.

O tema do concurso é “Uma carta para mim mesmo em 2030”. “Imagine como seria um mundo ideal daqui a dez anos”, diz o edital, e “escreva uma carta de si mesmo (em 2030) para seu eu do presente (em 2020)”. Saiba mais aqui.

Santander oferece mais de 600 bolsas de estudo para intercâmbio em 9 países

O Santander abriu na semana passada as inscrições para o Programa de Bolsas Santander Ibero-Americanas. A empresa vai oferecer um total de 629 bolsas de estudo para intercâmbio em graduação e pós-graduação a estudantes brasileiros que queiram realizar seus estudos em outros países. As inscrições vão até o dia 23 de agosto.

Os países de destino disponíveis são Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, México, Peru, Porto Rico, Portugal e Uruguai. O valor da bolsa é de R$ 13.407, que podem ser usados para custear despesas como taxa da universidade de destino (se houver), deslocamento, alimentação ou moradia. Saiba mais aqui!

Bolsas para graduação

Bolsas integrais de graduação na Tel Aviv University para brasileiros

A Universidade de Tel Aviv, em Israel, está oferecendo bolsas de até 100% para seu programa de graduação (B.Sc.) em Engenharia Elétrica e Eletrônica. As bolsas são oferecidas por meio de um fundo estabelecido pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. A instituição também oferece bolsas para o seu bacharelado (B.A.) em Liberal Arts, que cobrem até 50% das anuidades.

No caso do programa de engenharia elétrica e eletrônica, as bolsas podem chegar a 100% do valor do curso, que é de US$ 4.550 por ano. O programa de Liberal arts, por sua vez, tem bolsas de até 50% do valor de US$ 12.000 por ano do curso. É possível ver mais informações e realizar inscrições por meio deste link.

Curso de preparação para estudar fora tem bolsa de estudo para jovens de baixa renda

Não é só no Brasil: muita gente do mundo inteiro tem vontade de estudar nas univesidades de ponta dos Estados Unidos. Foi isso que motivou Ethan Sawyer a criar o College Essay Guy, um perfil dedicado a ajudar jovens durante a application. Conforme seu público foi crescendo, Sawyer alistou a ajuda de outrs profissionais, e então criou a Matchlighters Scholarship, que conecta jovens promissores a profissionais capazes de ajudá-los na preparação para estudar fora.

De acordo com Sawyer, a bolsa “conecta orientadores generosos e experientes a estudantes de baixa renda e alto potencial do mundo inteiro, para levar a oportunidade de entrar na universidade para aqueles que mais necessitam”. Os alunos contemplados pela bolsa receberão quatro horas de auxílio com seus essays e preparação geral para a application, e duas horas de ajuda para criar uma lista de universidades ideais de orientadores experientes.

Minerva oferece bolsa de estudo em parceria com Fundação Estudar

A Universidade Minerva, em parceria com a Fundação Estudar, está oferecendo uma bolsa de estudo, que, em conjunto com outros benefícios de apoio financeiro da universidade, pode cobrir todos os custos de anuidade e moradia dos 4 anos do curso de graduação na instituição. A bolsa, no valor de 10 mil dólares, é destinada para estudantes aceitos para começar suas aulas em setembro de 2020.

A candidatura para a universidade pode ser feita em rounds, e o próximo prazo se encerra em maio de 2020 – como as candidaturas serão processadas à medida que forem recebidas, quem se candidatar mais cedo terá a resposta antes dos demais rounds.

Bolsas de graduação e pós para a Charles Darwin University na Austrália

A Charles Darwin University, na Austrália, está recebendo inscrições para o programa de bolsas Vice Chancellor’s International High Achievers Scholarships. Trata-se de um programa de bolsas de graduação e pós na Austrália que contempla estudantes com desempenho acadêmico excelente. As inscrições vão até 15 de maio.

Os estudantes contemplados com as bolsas receberão um desconto de 25% ou 50% das taxas de tuition da universidade por ano. Dependendo do curso escolhido, isso pode representar um valor de cerca de 64 mil dólares australianos ao longo dos quatro anos de uma graduação, por exemplo (as tuition fees dos cursos oferecidos pela universidade podem ser vistas neste link).

Graduação na Inglaterra: Universidade de Westminster oferece bolsa de estudo integral

A Universidade de Westminster está oferecendo uma bolsa de estudo integral para alunos de graduação. O estudante selecionado ficará isento das taxas cobradas pela universidade. A bolsa também contempla despesas com passagem aérea, acomodação, alimentação e outros custos de vida do aluno durante sua graduação na Inglaterra. As inscrições vão até 29 de maio.

São elegíveis para bolsa todos os cursos de nível de graduação de período integral (“full-time undergraduate”) oferecidos na universidade. No total, são mais de 140 cursos desse nível disponíveis na instituição, indo de “Ciências Biomédicas Aplicadas” a “Literatura Árabe e Inglesa”. A lista completa de cursos disponíveis pode ser visualizada neste link.

Bolsas de estudo integrais de graduação para a Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul

A Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul (K’Arts) está recebendo inscrições para bolsas integrais para seus programas de graduação e mestrado nas áreas de artes. Os programas de graduação na Coreia do Sul oferecidos pela universidade englobam as áreas de música, canto, artes cênicas, cinema, audiovisual, dança, arquitetura, design e belas artes. As inscrições vão até 30 de maio.

Os bolsistas recebrão o valor integral de seus cursos, uma “mesada” de 800.000 won (equivalente a cerca de R$ 2.920), passagem de ida para a Coreia do Sul, quatro meses de aulas intensivas de coreano antes de embarcar, e seguro médico com cobertura limitada. Confira aqui mais informações.

Universidade Sheffield Hallam oferece bolsas de estudo de graduação

Estão abertas até 31 de maio as inscrições para bolsas Transform Together, da Universidade Sheffield Hallam. Localizada no Reino Unido, a instituição de ensino oferece desconto de 50% no valor da anuidade para cursos de graduação. A instituição disponibiliza cursos em diversas áreas, incluindo design de games, engenharia, biologia molecular, arquitetura e design de produtos.

O programa vale para cursos que se iniciem em setembro de 2020 e as bolsas são renováveis para cada ano da graduação, contanto que o estudante apresente bom desempenho. Quer saber mais?

Bolsas de estudo OEA para graduação na Western Kentucky University

A Organização dos Estados Americanos (OEA) está oferecendo bolsas de estudo para graduação na Western Kentucky University (WKU). Os alunos selecionados pela OEA receberão uma bolsa de estudo de US$ 11.400 por ano a cada ano de sua graduação, e os candidatos melhor avaliados receberão também um auxílio-instalação de US$ 4.000 quando chegarem ao país. As inscrições vão até 01 de junho.

Podem se candidatar às bolsas estudantes que queiram fazer um dos crusos de graduação listados no Anexo 1 do edital do programa (página 6). No total, são 52 cursos presenciais e 11 cursos a distância disponíveis. Os cursos presenciais incluem opções de humanas, exatas e biológicas. As bolsas não são integrais, mas podem ser complementadas com outras bolsas.

Universidade italiana oferece bolsas de estudo integrais de graduação

A universidade italiana LUISS University (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), localizada em Roma, está recebendo inscrições para programas de graduação e mestrado com bolsa integral na Itália. As bolsas são válidas apenas para alguns cursos, mas cobrem totalmente os custos de tuiton referentes a eles. As inscrições vão até 04 de junho.

As bolsas cobrem integralmente os custos de cada um dos programas. No entanto, o estudante ainda precisará arcar com as despesas de deslocamento, moradia e alimentação na Itália durante a duração dos cursos.

Bolsas de estudo de graduação nos EUA, na Colorado State University

A Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Colorado State University (CSU) estão oferecendo bolsas de estudo para graduação e pós-graduação. As bolsas da OEA para os Estados Unidos têm o objetivo de auxiliar estudantes que queiram cursar um dos programas de graduação, mestrado ou doutorado da CSU. As inscrições vão até 15 de junho.

São elegíveis todos os programas da CSU, com exceção do MBA em Global Social and Sustainable Enterprise. Os bolsistas escolhidos terão desconto de um terço dos valores do curso escolhido, e não pagarão taxa de inscrição. Além disso, os melhores candidatos também receberão um valor de US$ 1.350 para ajudar a custear sua vida no país ao longo dos estudos. Esse período é de 4 a 5 anos para os programas de graduação, 1 a 2 anos para os mestrados e 5 ou mais para o doutorado). Elas também podem ser acumuladas com outros auxílios financeiros.

University College London abre inscrições para bolsas de estudo

Os interessados em fazer a graduação no Reino Unido podem contar com auxílio financeiro para os cursos da University College London, a UCL. Por meio da Denys Holland Scholarship, programa de bolsas anual, a instituição concederá 9 mil libras a estudantes internacionais que, sem o auxílio financeiro, não conseguiriam estudar na universidade. As inscrições vão até 3 de julho.

Com o prêmio anual de 9 mil libras, os estudantes estrangeiros podem arcar com tuitions dos programas ou usar o valor para manutenção no Reino Unido. Para ser elegível à bolsa de estudo, o estudante deve fazer a application padrão para a instituição de ensino. Apenas com uma oferta da UCL para um curso de graduação é possível submeter a candidatura à Denys Holland Scholarship. Nesse processo, são exigidos documentos como histórico acadêmico e testes de proficiência em inglês, como o IELTS.

Bolsas de estudo graduação e pós-graduação para a Universidade de Montreal

A Universidade de Montreal está recebendo inscrições para bolsas de estudo no Canadá, para graduação, mestrado ou doutorado. A instituição, que ministra aulas majoritariamente em francês, reconhecerá com apoio financeiro estudantes estrangeiros que demonstrarem bom desempenho acadêmico. As inscrições vão até 1 de setembro, mas alguns cursos ainda têm inscrições abertas até março.

Para graduação, os bolsistas receberão um valor de US$ 2.000 a US$ 11.998 por ano (equivalente a cerca de R$ 8.600 a R$ 52.000 na cotação atual), de acordo com o seu desempenho acadêmico. No mestrado, o valor é de US$ 6.280 por ano (aproximadamente R$ 27.200). Já para o doutorado, a bolsa de estudo corresponde a uma redução das taxas até o nível que seria pago por estudantes do próprio Quebec. Isso equivale a uma redução de mais de 75% do valor.

Bolsas para pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha:

Bolsa de estudo para brasileiros trabalhando no setor público

A Hertie School, em parceria com o Instituto República, está com inscrições abertas para bolsas parciais para pós-graduação em políticas públicas. As “Scholarships for Public Servants in Brazil” são voltadas (como o nome indica) para profissionais que atuem no setor público e tem, segundo a escola, o objetivo de “fomentar excelência no setor público brasileiro”. As inscrições vão até 1 de maio ou 1 de junho, dependendo do curso desejado.

Estão disponíveis bolsas de estudo para três programas de mestrado oferecidos pela escola. São eles o Master of Public Policy (MPP, mestrado em políticas públicas), Master of International Affairs (MIA, mestrado em assuntos internacionais) e o Executive Master of Public Administration (EMPA, mestrado executivo em administração pública).

Bolsas de estudo para pós-graduação em áreas relacionadas ao desenvolvimento

O serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DAAD) está com inscrições abertas para bolsas de pós-graduação na Alemanha em uma série de programas relacionados ao desenvolvimento econômico. As bolsas são parte do programa EPOS, criado com foco no aperfeiçoamento de profissionais de destaque de países em desenvolvimento. As inscrições variam de 31 de agosto de 2020 a até 31 de março de 2021.

As bolsas do DAAD variam conforme o curso e nível de estudos. Em geral, oferecem um valor mensal de valor não especificado e também cobrem passagens aéreas, seguro de saúde durante a estadia do candidato na Alemanha e um curso preparatório de língua alemã.

Bolsas de estudo na Austrália:

Bolsas de graduação e pós-graduação na universidade australiana de Queensland

A Universidade de Queensland disponibiliza uma página com todas as opções de bolsas de estudo disponíveis para futuros estudantes, incluindo alunos internacionais. As inscrições acontecem ao longo do ano, mas não para todas as bolsas a que brasileiros são elegíveis. Entre as opções com inscrições abertas, porém, há a Bolsa de Líderes Globais da América Latina, destinada a candidatos a cursos da Faculdade de Negócios, Economia e Direito da universidade. A Latin America Global Leaders Scholarship abate de 50% a 100% dos custos de tuition fee para até quatro semestres de estudo. Tanto o critério de seleção quanto o valor final concedido aos selecionados dependerá do desempenho dos estudantes.

Bolsa de estudo na Áustria:

Estão abertas as inscrições para o Helmut Veith Stipend, um programa de bolsas de pós-graduação na Áustria para mulheres da área de tecnologia da informação. As bolsas são voltadas para mulheres que queiram realizar um dos programas de mestrado em Ciências da Computação da Universidade Técnica de Vienna (TU Wien) ministrados em inglês. As inscrições vão até 30 de novembro.

As bolsistas selecionadas terão todos os custos de tuition cobertos. Receberão também um valor de €6.000 (cerca de R$ 32.000) por ano durante a duração do programa para auxiliar com o custo de vida em Vienna, na Áustria.

Bolsa de estudo no Canadá:

Bolsa de estudo na China:

Schwarzman Scholars: Bolsas de estudo integrais para mestrado (em inglês)

Estão abertas até o dia 22 de setembro as inscrições para o programa Schwarzman Scholars, que oferece bolsas de estudo integrais para um curso de mestrado em Global Affairs na Universidade de Tsinghua, localizada em Pequim e considerada a melhor universidade entre os países emergentes.

As bolsas de estudo cobrem todos os custos do mestrado e incluem também passagens áreas para a China, moradia no campus universitário, alimentação, seguro-saúde e um computador pessoal. Há também uma quantia adicional para cobrir despesas adicionais de custo de vida e viagens pela China. O valor era de US$ 5 mil, mas como as aulas atualmente estão ocorrendo remotamente por causa da pandemia de COVID-19, ele deve mudar para o próximo ano.

Bolsas de estudo na Coreia do Sul:

Bolsas de estudo integrais de mestrado para a Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul

A Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul (K’Arts) está recebendo inscrições para bolsas integrais para seus programas de graduação e mestrado nas áreas de artes. Os programas de graduação na Coreia do Sul oferecidos pela universidade englobam as áreas de música, canto, artes cênicas, cinema, audiovisual, dança, arquitetura, design e belas artes. As inscrições vão até 30 de maio.

Os bolsistas recebrão o valor integral de seus cursos, uma “mesada” de 800.000 won (equivalente a cerca de R$ 2.920), passagem de ida para a Coreia do Sul, quatro meses de aulas intensivas de coreano antes de embarcar, e seguro médico com cobertura limitada.

Bolsa de estudo nos Estados Unidos:

Bolsas de 15 mil dólares para jornalismo econômico em Nova York

A Escola de Jornalismo da City University of New York (CUNY) recebe até 10 de julho as inscrições para a McGraw Fellowship. As bolsas para jornalistas apoiam profissionais de mídia que tenham no mínimo cinco anos de experiência para que desenvolvam matérias aprofundadas em jornalismo econômico.

O programa criado pela CUNY seleciona candidatos que já atuem como jornalistas há, no mínimo, cinco anos. Podem ser jornalistas que trabalhem como freelancers ou editores. Os profissionais escolhidos pela iniciativa passam três meses como “fellows”, recebendo um auxílio mensal de 5 mil dólares. Ao longo de três meses, o valor chega a 15 mil dólares ao todo.

Bolsas de estudo na Europa:

Site oferece bolsa de estudo de €5.000 para mestrado na Europa

Se você pensa em fazer mestrado na Europa e já quer se programar com antecedência, fique ligado. O site educations.com está oferecendo a Study a Master’s in Europe Scholarship, uma bolsa de mestrado na Europa no valor de €5.000 (cerca de R$ 30.300) para cursos que se iniciam no segundo semestre de 2020. As inscrições vão até 17 de agosto de 2020.

O valor pode ser usado pelo bolsista para cobrir os custos de tuition de qualquer curso de mestrado de sua escolha na Europa. Como o valor é pago diretamente à universidade, ele não pode ser usado para outros fins. No entanto, a bolsa não tem cláusula de exclusividade: ou seja, você pode se candidatar a outra bolsa de mestrado na Europa para ajudar a custear seus estudos, se quiser.

Comissão Europeia dará mais de €300 milhões em bolsas de estudo a pesquisadores

Estão abertas as inscrições para as Individual Fellowships das Marie Skłodowska-Curie Actions. O programa, que aceita candidaturas até 9 de setembro, foi criado pela Comissão Europeia, o órgão executivo do bloco europeu. As bolsas da União Europeia apoiam pesquisadores de qualquer lugar do mundo, e contam com um orçamento de €328 milhões para o ano de 2020.

As bolsas da União Europeia incluem não apenas as despesas com os estudos, como também a viagem ao país de pesquisa. De acordo com o guia de candidatura do programa, os pesquisadores receberão um salário bruto de €4.880 por mês, corrigido segundo o país de destino (o que significa que valor final varia), e do qual devem ser deduzidos impostos e outras contribuições.

Bolsas de estudo na França:

Univesité Paris-Saclay tem bolsas de estudo de mais de 10.000€

A Université Paris-Saclay divulgou recentemente o edital de seu programa de bolsas internacionais de mestrado. As oportunidades de mestrado na França oferecidas pela univesidade localizada em Paris têm duração de um ou dois anos e contemplam todas as áreas de conhecimento. As inscrições vão até o dia 6 de maio.

Os bolsistas selecionados pelo programa receberão uma bolsa de estudo de 10.000 euros por ano. Ela é paga pela própria universidade ao longo de dez meses, de setembro até junho. Além disso, os bolsistas têm direito a uma ajuda de custo de até 1.000 euros para despesas com passagem e visto, de acordo com as suas necessidades.

Embaixada da França no Brasil oferece bolsas de mestrado

A Embaixada da França no Brasil está oferecendo financiamento parcial para estudantes brasileiros já admitidos no segundo ano do Master (M2) em uma instituição de ensino francesa. De acordo com o Campus France Brasil, o objetivo das bolsas da embaixada da França é melhorar as condições de acolhimento e recepção de estudantes brasileiros no país. As inscrições vão até 31 de maio.

A bolsa será válida por um período de seis meses (de 1º de setembro de 2020 a 8 de fevereiro de 2021), para alunos do ano acadêmico de 2020-2021 estudando em um estabelecimento público de ensino superior francês ou similar.

Bolsas de estudo na Holanda:

Universidade de Twente oferece 50 bolsas de estudo de mestrado

A Universidade de Twente, localizada na Holanda, abriu inscrições para suas bolsas de mestrado. São duas rodadas de seleção, e a primeira delas começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 1 de fevereiro de 2020. Já a segunda recebe os candidatos a partir de 2 de fevereiro e vai até 1 de maio. Ao todo, serão cerca de 50 contemplados pelas bolsas de estudo. O apoio financeiro varia entre 3 mil e 25 mil euros (ou aproximadamente R$ 13.600 a R$ 113.700 na cotação atual), a depender do estudante selecionado.

A quantia pode ser usada pelo aluno para arcar com as despesas de manutenção no país, ou mesmo para tuition. Para ser elegível, o aluno deve ter sido aceito por um dos programas de mestrado destacados. Entre eles, estão Matemática Aplicada, Estudos de Comunicação, Nanotecnologia, Tecnologia de Energia Sustentável e Psicologia.

Orange Tulip Scholarships: bolsa de estudo exclusivas para brasileiros

A Orange Tulip Scholarships Brazil (OTS), iniciativa voltada especialmente a estudantes brasileiros, está com inscrições abertas. O prazo para se inscrever varia entre as universidades participantes, mas se encerra entre fevereiro e maio de 2020.

As bolsas (mais de 80) são destinadas a cursos ministrados em inglês com qualidade internacionalmente reconhecida. O OTS concede apoio integral ou parcial sobre o valor da anuidade (tuition fee), e em alguns casos, cobre também os custos do visto e seguro. São, no total, 27 universidades participantes.

Universidade mais antiga do país oferece bolsas de estudo para mestrado

A Leiden University, localizada na cidade de Leiden, na Holanda, está oferecendo bolsas de estudo para mestrado na Holanda com início em setembro de 2020 ou fevereiro de 2021. As inscrições para as Leiden University Excellence Scholarships serão recebidas até o dia 1º de fevereiro (para início em setembro) ou 1º de outubro (para início em fevereiro).

São três valores de bolsa para mestrado, com duração total de um ano: 10 mil euros, 15 mil euros ou a anuidade integral do programa. Os gastos de manutenção no país, no entanto, são de responsabilidade do estudante. Como as bolsas não são integrais, é possível combiná-la com outras bolsas oferecidas por Fundações ou pelo Governo da Holanda, como a Holland Scholarship.

Bolsas de estudo na Índia:

Academia Mundial de Ciências oferece bolsas de estudo para doutorado

O Conselho de Pesquisa Científica e Industrial da Índia (CSIR), em pareceria com a Academia Mundial de Ciências (TWAS), está recebendo inscrições para o TWAS-CSIR Postgraduate Fellowship Programme 2020. O programa dará bolsas para doutorado pleno ou sanduíche a pesquisadores de países em desenvolvimento para estudar nas instituições associadas ao conselho indiano. As inscrições vão até 11 de maio!

A lista de laboratórios e instituições que compõem o conselho pode ser vista neste link, e todos eles têm o inglês como língua de aula. Em todos os casos, os bolsistas escolhidos receberão um valor mensal (não especificado) para auxiliar com o custo de vida no local de pesquisa. A CSIR também cobrirá os custos dos pesquisadores com seguro de saúde e dará a eles acesso a acomodações com valores subsidiados.

Bolsas de estudo na Itália:

Bolsas de estudo integrais para graduação e mestrado na universidade mais antiga da Europa

A Universidade de Bolonha está recebendo candidaturas para bolsas de estudos de graduação e mestrado. As bolsas da Unibo são oferecidas em duas modalidades: na primeira, o estudante fica isento dos tuition fees da universidade; na segunda, ele recebe uma bolsa de estudo no valor de 11.000€ (onze mil euros) para um ano de estudos.

A inscrição para bolsas para os programas First e Single Cycle (graduação ou graduação e mestrado juntos) vai até o dia 30 de abril, e as inscrições para as dos programas Second Cycle (mestrado) vão até 31 de março.

Instituição oferece 66 bolsas de estudo para doutorado

A Scuola Superiore Sant’Anna, localizada na cidade de Pisa na Itália, está recebendo inscrições para um total de 66 bolsas de estudo para doutorado em programas ministrados em inglês. As bolsas contemplam diversas áreas de estudo, e seu valor, benefícios associados e prazos de inscrição variam de acordo com a área. As últimas inscrições se encerram em 5 de junho.

O valor das bolsas varia de aproximadamente 14 mil euros por ano até cerca de 16 mil euros por ano. Em alguns casos, a instituição também oferece alimentação gratuita no restaurante universitário ou valores adicionais para despesas relacionadas aos estudos, pesquisas e participações em congressos. A renovação das bolsas acontece anualmente, condicionada ao desempenho dos bolsistas.

Pós-graduação em café tem bolsa de estudo integral para brasileiros

Os apaixonados por café podem aproveitar uma oportunidade educacional e tanto: uma pós-graduação em café com duração de cinco meses na cidade de Trieste, na Itália. A empresa italiana Illy criou, em parceria com cinco instituições internacionais de ensino, o Mestrado Internacional em Economia e Ciência do Café.

Para a turma de 2021, serão oferecidas bolsas de estudos para países produtores de café – como é o caso do Brasil. As inscrições vão até 15 de junho.

76 bolsas de estudo integrais para PhD em uma das escolas mais tradicionais do país

A Scuola Normale Superiore (SNS) está com inscrições abertas para bolsas integrais de PhD na Itália, tanto para estudantes italianos como para alunos internacionais. O processo seletivo é relativamente simples, e as inscrições serão recebidas até o dia 27 de agosto!

Todos os estudantes aprovados para as bolsas de estudo receberão apoio financeiro que inclui valores de anuidade, um auxílio de 17 mil euros por ano para manutenção no país, alojamento e alimentação em instalações da SNS, além de seguro de vida e passagens aéreas. Também é possível obter recursos adicionais para sua pesquisa e viagens relacionadas.

Bolsa de estudo em Portugal:

Bolsas de estudo para um dos melhores programas de MBA do mundo

O programa The Lisbon MBA, um dos 100 melhores programas do mundo segundo o ranking do Financial Times, está oferecendo bolsas para MBA em Portugal. As bolsas para estudar em Portugal são voltadas para alunos de diferentes perfis, e cobrem até 50% do valor do curso. As inscrições para as bolsas vão até 4 de maio (para a primeira rodada) ou 4 de julho (para a segunda).

São oferecidas diversas bolsas, em cinco programas diferentes. Cada uma delas tem requisitos específicos: algumas são bolsas por perfil, e outras por mérito acadêmico. Em todos os casos, os estudantes contemplados terão desconto de 50% nas tuition fees do programa. Você consegue ver neste link mais informações sobre elas.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas de estudo em educação no University College London

O Institute of Education da University College London (UCL) está com inscrições abertas para as Centenary Scholarships para mestrado e doutorado. As bolsas de pós-graduação em educação são voltadas para alunos internacionais (de fora do Reino Unido) interessados nos programas de mestrado ou doutorado oferecidos pela UCL. As inscrições vão até 4 de maio.

Os bolsistas selecionados terão cobertas todas as despesas de tuition (que chegam a mais de 15 mil libras, ou R$ 82 mil na conversão atual) e também terão moradia garantida na International Students House (alojamento dedicado a estudantes internacionais na UCL). Demais despesas referentes ao custo de vida em Londres, no entanto, ficam a cargo do próprio aluno.

Universidade Sheffield Hallam oferece bolsas de estudo de mestrado

Estão abertas até 31 de maio as inscrições para bolsas Transform Together, da Universidade Sheffield Hallam. Localizada no Reino Unido, a instituição de ensino oferece desconto de 50% no valor da anuidade para cursos de pós-graduação. A instituição disponibiliza cursos em diversas áreas, incluindo design de games, engenharia, biologia molecular, arquitetura e design de produtos.

No caso dos cursos de mestrado com dois anos ou mais de duração, o desconto de 50% na anuidade só é oferecido para o primeiro ano.

Bolsa de estudo mais de £15.000 na Glasgow Caledonian University

A Glasgow Caledonian Univesity (GCU) está com inscrições abertas para o seu programa Postgraduate Ambassador Studentship até 1 de junho. O programa concederá bolsas de mestrado no Reino Unido de até £15.000 (equivalentes ao valor integral de um curso), e ainda oferece aos bolsistas a oportunidade de trabalhar 10 horas por semana nos serviços da universidade.

Bolsas de estudo para mestrado em negócios na Universidade de Oxford, para mulheres

A Saïd Business School, a escola de negócios da Universidade de Oxford, está com inscrições abertas para o programa Diploma Scholarships for Women. São bolsa para mestrado em negócios na universidade, exclusivas para mulheres que enviarem “candidaturas excepcionais” (segundo a instituição) aos programas. As inscrições vão até 19 de outubro.

São, no total, 12 bolsas — três para cada um dos diplomas oferecidos pela escola de negócios. Dessas três, uma delas corresponde a 50% do valor do curso, e as demais correspondem a bolsas de £5.000 abatidos do valor total do curso. Todos os cursos têm duração de um ano em meio-período, e começam a partir de janeiro de 2021.

Bolsas de estudo sem local definido:

Instituto no RS abre inscrições para bolsas de estudo de mestrado

O Instituto Ling está com inscrições abertas até o dia 30 de abril para bolsas de estudo para cursos de mestrado no exterior nas áreas de Direito e Administração. As bolsas de pós-graduação são oferecidas por meio dos programas Start MBA / MPA (voltados para estudantes de Administração ou Administração Pública) e LLM (para estudantes de Direito) do instituto.

Para concorrer, é preciso já ter sido selecionado pelo programa de interesse – MBA, MPA ou LLM – em universidades de primeira linha no exterior. As bolsas de estudos são parciais e variam de acordo com a classificação do candidato no processo seletivo e com a sua necessidade financeira. O resultado será divulgado ao final de julho.

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

A Boustany Foundation, uma fundação suíça dedicada à promoção do talento jovem, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para MBA em duas das melhores universidades do mundo: Harvard e Cambridge. As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2020 já estão abertas e vão até 15 de maio de 2020 (para Cambridge) e 31 de maio de 2021 (para Harvard).

A bolsa de estudo cobre US$ 47.500 anuais das taxas do programa de Harvard (num total de US$ 95 mil pelos dois anos) e £ 23 mil das taxas do programa de Cambridge (que só tem um ano). Além disso, as despesas de acomodação e viagens relacionadas ao estágio ficam sob a responsabilidade da Fundação Boustany.

Rotary oferece bolsas de estudos integrais para “Estudos pela Paz” em sete países

Os “Estudos da Paz e Conflitos” são um campo que analisa mecanismos de conflitos sociais, bem como identifica comportamentos violentos e não violentos na interação entre pessoas e sociedades. Um subcampo são os “Estudos pela Paz”, um esforço interdisciplinar que pretende prevenir e resolver conflitos em escala, em contraste com os estudos da guerra, direcionados à busca de vitória em conflitos. Se o seu sonho é ajudar a promover a paz e a compreensão entre os povos, esta bolsa de estudo da organização Rotary Internacional é para você. O prazo de candidatura vai até o dia 31 de maio.

É oferecido apoio financeiro para cursos de mestrado e aperfeiçoamento em Estudos da Paz. São até 100 bolsas que incluem, além das mensalidades e taxas escolares, as despesas com passagens aéreas até o país, moradia e alimentação durante o curso.

*Com informações da Fundação Estudar