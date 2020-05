CAS analisa pauta com US$ 137 milhões em investimentos em Manaus

Manaus - A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Ministério da Economia realizam, nesta quinta-feira (7), a partir das 12h (13h, horário de Brasília), por meio de videoconferência, a 291ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus (CAS). A pauta do encontro analisará de 28 projetos industriais, que totalizam US$ 137 milhões em investimentos e estimam a geração de 1.119 postos de trabalho



Do total de projetos, dez deles são de implantação e 18 de atualização, diversificação e ampliação. A Suframa estima que esses investimentos, se todos forem aprovados nesse CAS virtual, renderá US$ 1 bilhão em faturamento adicional no Polo Industrial de Manaus (PIM), nos três primeiros anos de funcionamento das linhas de produção.

A reunião será presidida pelo secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contará com a participação, por meio digital, do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, e de demais integrantes do Conselho. A transmissão poderá ser acompanhada em tempo real, por todos os interessados, no canal oficial da Suframa no YouTube.

Produtos de destaque

Entre os destaques da pauta estão os projetos para produção de condicionadores de ar do tipo janela das empresas Gree Electric e Semp TCL, que preveem, respectivamente, investimentos de US$ 10,1 milhões e US$ 13,9 milhões e a geração de 128 e 40 empregos. O projeto da empresa Gree Electric, por sinal, tem previsão de exportação de 75% de sua produção, o que poderá agregar futuramente aos indicadores de vendas externas do PIM.

Outros destaques são os projetos de diversificação da empresa Magnum Indústria da Amazônia, visando à produção de relógios inteligentes (smartwatchs), com investimento total de US$ 12.8 milhões e expectativa de geração de 30 empregos, e de diversificação da empresa Unicoba Energia, para produção de luminárias LEDs, com investimento de US$ 3.6 milhões e expectativa de geração de 31 empregos. Vale lembrar que o segmento de luminárias LEDs é um novo setor que está em implantação no PIM, graças à aprovação do Processo Produtivo Básico (PPB) ocorrida em fevereiro deste ano.

De acordo com o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, a realização da reunião do CAS neste conturbado momento em que a sociedade brasileira e mundial combate a pandemia provocada pela Covid-19 é de extrema importância, pois garante a continuidade da aprovação de novos investimentos e da geração de empregos para a região.

"Temos certeza que é uma ótima notícia para a sociedade podermos aprovar cerca de 30 projetos, em que projetamos mais de mil novos empregos e quase US$ 140 milhões em novos investimentos. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, a Suframa não parou, suas equipes técnicas continuaram trabalhando e seguiram as diretrizes do governo federal de lutar pela defesa dos nossos empregos e pela melhoria do nosso ambiente de negócios", disse.





*Com informações da assessoria