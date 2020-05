Como proteger a empresa dos impactos da Covid-19

Manaus - Segundo informações divulgadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os países levarão anos para conseguirem se recuperarem dos impactos causados pelo Covid-19. Quando se trata do setor econômico, a instituição estima um crescimento global de no máximo 1,5%. Já no Brasil, o governo anunciou recentemente que a previsão financeira passou de 2,1% para 0,2%. Diante desse contexto, como as empresas devem posicionar-se em uma situação extremamente delicada e incerta?

Do ponto de vista de Cauê Luna Silva, diretor comercial da Poli Júnior - Empresa júnior de Engenharia da USP, trata-se de um período em que os empresários devem procurar se distanciar do modelo convencional de negócio. "A única certeza que temos é a de que os formatos de empreendimentos não estão prontos para lidar com a mais grave das crises das últimas décadas, que também provocou diversas alterações nos hábitos sociais. Portanto, rodar toda a rotina de operações convencionalmente é um tiro no pé. Mais do que nunca é fundamental reinventar-se ao consolidar a estrutura interna da empresa".

Para iniciar o processo de reinvenção do negócio, o diretor comercial sugere identificar as mudanças internas geradas no negócio, além de dedicar-se aos estudos dos aspectos externos. ‘Neste caso, é indispensável acompanhar a evolução do vírus, as políticas governamentais que estão sendo adotadas e o impacto da crise nos diferentes setores da economia tais como as alterações de demandas de produtos’, explica Cauê.

Já o segundo passo é concentrar-se na estruturação de planos de ação que permeiam as principais áreas do negócio tais como a adaptação dos processos internos e externos de trabalho, a consolidação de uma gestão financeira eficiente, o remanejamento de estratégias de mercado e a construção de um monitoramento do desempenho da empresa. Em seguida, é importante focar-se na próxima fase do processo de reinvenção: a de retorno, visto o quanto é importante preparar a organização para a hora que a economia estiver se recuperando da recessão a fim de aproveitar as tendências de mercado.

"Essa é uma das etapas que raramente passa pela mente dos empresários porque em um cenário de crise a tendência é buscar apenas o desenvolvimento de soluções a curto prazo. Entretanto, deve-se garantir a sobrevivência do negócio além do período de recessão’’, explica o diretor. Aqui, também é importante traçar planos de ação e contenção de risco de maneira ágil e assertiva. "Não há espaço para procrastinação. A manutenção da saúde da empresa está diretamente direcionada ao sucesso rápido dos planos de ação delimitados’’, pontua Cauê.

Por fim, o especialista indica procurar manter uma visão ampliada do mercado. "Existem diversas adaptações a serem realizadas com urgência e para muitas delas é natural que não haja o know-how de execução muito bem consolidado internamente. Mas, a falta de know-how não deve ser um empecilho no momento de reinventar o negócio’’.

Neste contexto, a Poli Júnior desenvolveu uma célula de inteligência com um portfólio capaz de auxiliar os empresários no período de crise. "Após quase duas semanas de trabalhos intensos conseguimos elaborar um serviço estratégico de gestão de crise para ofertarmos as pessoas com necessidades de reestruturar os aspectos fundamentais do negócio’’, revela o diretor comercial. Ao todo, a iniciativa da empresa júnior atua em cinco frentes de serviços, sendo elas gestão financeira, gestão de times remotos, gestão de indicadores e metas e gestão de processos internos.

*Com informações da Assessoria