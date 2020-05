Teve jornada reduzida ou contrato suspenso? Veja como receber o BEm

As informações sobre o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) já podem ser verificadas pelos empregados na Carteira de Trabalho Digital. Os dados podem ser consultados na aba de benefícios, especificamente em um quadro localizado acima das respectivas áreas para seguro-desemprego e abono salarial.

O benefício foi criado para ajudar os trabalhadores a enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A ajuda é concedida a quem tem jornada de trabalho reduzida ou contrato suspenso e ainda auxílio emergencial para trabalhadores intermitentes com contrato de trabalho formalizado, de acordo com os termos da Medida Provisória 936/2020.

Custeado pela União, O BEm é pago aos empregados independentemente do cumprimento de período aquisitivo, do tempo de vínculo empregatício ou da quantidade de salários recebidos. O investimento pode superar o valor de R$ 51 bilhões.

No início da semana, informações extraídas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (Seprt) do Ministério da Economia, apontavam que mais de 5.4 milhões de empregos haviam sido preservados, com valores a serem pagos pelo governo chegando a R$ 9.9 bilhões.

Os estados que com o maior número de benefícios eram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Por faixa etária, a maior quantidade de beneficiários está na idade entre 30 e 39 anos, seguidos por aqueles de idade entre 40 e 49 anos, e 18 e 24 anos.