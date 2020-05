Auxílio deve ser estendido para mães adolescentes e pais solteiros

Segundo Onyx, a nota técnica recomenda o pagamento do benefício somente para essa parcela da população, e não para todas as categorias profissionais sugeridas pelo Congresso | Foto: Divulgação

BRASÍLIA - O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira (7) que o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar o trecho da proposta de ampliação do auxílio emergencial que concede o benefício também para mães adolescentes e pais informais que tomam conta sozinhos dos filhos.

Segundo Onyx, que participou de reunião remota da comissão mista que acompanha as ações relacionadas à Covid-19, a nota técnica da pasta recomenda o pagamento do benefício somente para essa parcela da população, e não todas as categorias profissionais sugeridas pelo Congresso Nacional. O Executivo tem até o dia 14 de maio para vetar ou sancionar a proposta.

De acordo com o projeto aprovado pelo Senado, também terão o direito de receber o benefício mais de 70 categorias de trabalhadores atingidos pela pandemia. Entre elas, agricultores familiares, catadores de recicláveis, taxistas, professores contratados que estão sem salário, diaristas e trabalhadores de salão de beleza. “A maioria das categorias, a totalidade delas está abrangida no auxílio emergencial de hoje. E as que não estão caem no benefício emergencial que é tocado lá no Ministério da Economia”, argumentou o ministro.

A fala de Onyx veio depois da cobrança de vários parlamentares sobre uma posição do governo em relação à sanção do projeto e à ampliação do auxílio.

Leia mais:

Pedido de impeachment de Wilson Lima pega mal no governo, diz revista Veja

Governador do AM e prefeito de Manaus pedem conversar sobre lockdown na capital



Mulher que não acreditava em isolamento lamenta a morte do marido