ZFM contará com indústrias da área da saúde na pós-pandemia

Manaus - Na primeira reunião da história do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus (CAS), realizada por meio de videoconferência, nesta quinta-feira (7), o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, afirmou que o Polo Industrial de Manaus (PIM) já está recebendo demandas para que empresas voltadas à área da saúde sejam instaladas na Zona Franca de Manaus (ZFM). Na reunião, os conselheiros aprovaram 28 projetos industriais que somam US$ 138 milhões em investimentos.



O encontro foi presidido pelo secretário especial de produtividade, emprego e competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contou com a participação, por meio digital, do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, e de demais integrantes do Conselho. A transmissão foi feita em tempo real pelo canal oficial da Suframa no Youtube.

Alfredo Menezes defendeu a importância estratégica da ZFM para o país | Foto: Márcio Gallo/Suframa

Durante a videoconferência, Menezes declarou que as demandas para a instalação de empresas voltadas à área da saúde no PIM já existem e que, no momento, algumas fábricas estão trabalhando nesse segmento para ajudar o Estado do Amazonas no enfrentamento à crise na saúde pública, causado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ele deixou claro para todos os presentes na reunião virtual, a importância estratégica do PIM para o Brasil.

“Após a pandemia, teremos empresas voltadas para as áreas da saúde, segurança e bionegócios se instalando aqui. E, nesse momento, já temos empresas e institutos que estão trabalhando no desenvolvimento de produtos dentro da área médica e no enfrentamento à Covid-19. Como exemplo, nós temos alguns institutos, juntamente com empresas privadas, que estão desenvolvendo respiradores. Além disso, algumas fábricas do PIM estão desenvolvendo macacões e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como um todo”, esclareceu Menezes.

O superintendente também chamou atenção para as ações que a Suframa vem desenvolvendo para auxiliar no combate ao novo coronavírus no Estado. “Mais importante que os projetos aprovados, são as ações que a Suframa vem desenvolvendo para enfrentamento da calamidade pública que o Amazonas vive hoje. Temos construído parcerias com várias empresas do PIM para doação de EPIs e outros produtos aos hospitais e unidades de saúde no Estado”, salientou.

Empresas do PIM tem trabalhado no enfrentamento contra a pandemia no Amazonas | Foto: Adneison Severiano

Além disso, Menezes chamou atenção para outras ações como a portaria 228, que estabeleceu medidas de enfrentamento de emergência na área da saúde pública no âmbito da Suframa; a portaria 225, que determinou procedimentos remotos para o acompanhamento de projetos industrias; e a portaria 320, criada com o objetivo de possibilitar que empresas fabricantes de bens de informática aportem recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em projetos que gerem produtos e serviços ou processos que desenvolvam soluções públicas para o enfrentamento à Covid-19.

Projetos e destaques

Do total de projetos da a 291ª Reunião Ordinária, dez são de implantação e 18 de atualização, diversificação e ampliação, que totalizam US$ 138 milhões em investimentos, por meio do qual se estima, aproximadamente, US$ 1 bilhão em faturamento adicional para PIM, nos três primeiros anos de funcionamento das linhas de produção. Além de ser estimada a geração de 1.119 postos de trabalho.

Projetos aprovados devem gerar mais de 1,1 mil empregos nos primeiros anos | Foto: Dhyeizo Lemos

Na reunião, os destaques de pauta foram os projetos para produção de condicionadores de ar do tipo janela das empresas Gree Electric e Semp TCL, que prevêem, respectivamente, investimentos de US$ 10.1 milhões e US$ 13.9 milhões e a geração de 128 e 40 empregos e os projetos de diversificação da empresa Magnum Indústria da Amazônia, visando à produção de relógios inteligentes (smartwatchs), com investimento total de US$ 12.8 milhões e expectativa de geração de 30 empregos.

Além do projeto de diversificação da empresa Unicoba Energia, para produção de luminárias LEDs, com investimento de US$ 3.6 milhões e expectativa de geração de 31 empregos. O segmento de luminárias LEDs é um novo setor que está em implantação no PIM, graças à aprovação do Processo Produtivo Básico (PPB) ocorrida em fevereiro de 2020.