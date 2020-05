Especialistas orientam como famílias podem evitar dívidas na pandemia

Previsões de crescimento para a economia em 2020 no Brasil, foram praticamente perdidas em função da pandemia | Foto: Divulgação

Controlar as finanças tem sido o grande desafio para muitas famílias que tiveram que adaptar os gastos em função da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Para tentar evitar maiores endividamentos durante e, também, pensando no pós-pandemia, o consultor econômico, Marcus Evangelista, dá algumas orientações de como segurar a inflação doméstica.

“Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais endividadas, seja pelos compromissos mensais, seja pelas compras necessárias. Mas, o grande mal que consome a capacidade financeira das famílias é a inflação doméstica que passa despercebida. Por isso é muito importante que as pessoas se atentem à alguns pontos para que possam se livrar dessa inflação silenciosa que acontece todas as vezes que a família vai às compras”, destaca Marcus Evangelista.

Para fazer o monitoramento das finanças da família, as dicas do especialista destacam:

- Planilha de controle: O ideal é criar uma planilha num papel ou no computador para monitorar os preços dos produtos que a família consome no seu dia a dia. Infelizmente, alguns produtos disparam nesse momento de crise e toda a atenção se faz necessária na hora da compra.

- Desapego às marcas: Nesse momento, não se deve se prender à determinadas marcas de produtos. Se no momento da compra o preço daquele produto estiver divergente da sua planilha, não pense duas vezes em substituir por uma marca similar.

- Substituição de produto: Os preços flutuam também em questão da safra e entressafra, nesse caso, estar atento e substituir por outro que esteja em maior oferta é a saída para não furar o controle.

- Fazer compras sem levar as crianças: A emoção e influência da mídia faz com que as crianças busquem consumir produtos conhecidos e que estejam na moda. Tudo isso sai mais caro do que aqueles produtos menos conhecidos. Para não ter esse perigo é aconselhável deixar sempre as crianças em casa na hora de ida às compras.

Hora de ‘apertar o cinto’

Fazer cortes naquilo que não era essencial foi uma das primeira medidas que o advogado Michael Benedicto Silva adotou como forma de ‘apertar o cinto’, assim que veio a pandemia.

“Houve um acréscimo nas despesas porque tínhamos acabado de nos mudar de endereço e foi preciso reestruturar a casa nova. Além disso, por uma questão de saúde e de segurança, trouxemos alguns parentes para morar conosco em função do distanciamento social. Hoje somos cinco adultos e um bebê de um ano e quatro meses em casa. Por conta da crise, definimos algumas prioridades na casa”, revela Silva.

Economista Marcus Evangelista | Foto: Divulgação

Michael que atualmente trabalha em uma concessionaria de serviço público, revelou que teve que cortar gastos com compras de eletrodomésticos, reduzir a conta de telefone, assinatura de internet, entre outras despesas para que fosse possível dar prioridade aos serviços essenciais como: conta de energia elétrica, água e alimentação.

PNAD Contínua

As previsões de crescimento esperadas para a economia em 2020 no Brasil, foram praticamente perdidas em função da pandemia. Enquanto isso, na última quarta-feira (6), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2019, divulgou os dados sobre os rendimentos do trabalho no Brasil daquele período. O estudo mostrou que em 2019, o rendimento do 1% que ganha mais, equivale a 33,7 vezes o da metade da população que ganha menos.

Segundo a PNAD Contínua, os que possuíam algum tipo de rendimento eram 131,2 milhões (62,6% da população), tendo o Sul apresentado o maior porcentual em todos os anos da série (68,1%), enquanto Norte (54,5%) e Nordeste (58,5%), os menores.

A Pesquisa mostrou também que o contingente de pessoas que possuíam rendimento de todos os trabalhos teve leve subida de 43,4% da população (90,1 milhões) em 2018 para 44,1% (92,5 milhões) em 2019. Já o percentual com rendimentos provenientes de outras fontes passou de 24,9% (51,8 milhões) para 25,1% (52,7 milhões) no período.

Para a região Norte, a PNAD mostrou que de 2018 para 2019, houve redução de 6,4% no rendimento de todas as fontes e um aumento de 3,1% para a região Nordeste. Nas demais regiões, as variações ficaram abaixo de 1,0%.

A participação do rendimento de todos os trabalhos foi mais baixo no Nordeste (65,8%) e mais alto no Centro-Oeste (76,3%). Já o rendimento proveniente de aposentadoria ou pensão teve menor participação no Norte (16,7%) e Centro-oeste (17,5%), e maior no Nordeste (25,5%), no Sul (20,4%) e no Sudeste (19,7%).

De 2018 para 2019, apenas a região Norte apresentou redução no rendimento médio domiciliar per capita (-5,3%). Já o Nordeste obteve o maior incremento no período (4,5%).

Incertezas

Mesmo com as movimentações sinalizadas pelo Governo Federal, Marcus Evangelista ressalta que as perspectivas para o setor da economia ainda giram em torno de incertas.

“O Governo brasileiro tem tentado ativar a economia e ao mesmo tempo controlar a inflação, tanto é que reduziu a Taxa Selic (taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais) à 3% ao ano. Ainda assim, o período é incerto e o cuidado com as finanças domésticas é importante para que, ao término da pandemia, as famílias não estejam ainda mais endividadas”, reforça Evangelista que é diretor da Exithus Consultoria.

Para Caio Andrade, consultor da startup Inn.legal, o momento pede cautela das famílias e atenção para minimizar os impactos nas finanças domésticas, além de reprogramar as economias para momento pós-crise.

“Agora é hora de manter a atenção nos gastos essenciais e também de reprogramar as despesas que surgirão no pós-pandemia. Pensando nisso, as famílias podem se antecipar à futuros gastos”, reforça o especialista.

Com informações da assessoria*