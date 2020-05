Empresa de construção está em busca de parcerias em Manaus

A construtora está interessada em firmar parceria com empresas da capital amazonense | Foto: Divulgação

A Incorporadora e Construtora MRV Engenharia e Participações, associada ao Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON-AM) e referência na América Latina no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares, está em busca de parceiros para atuar em obras na cidade de Manaus.

Em momentos que a campanha "Fique em Casa" se torna um motor aliado à permanência das atividades do setor da Construção Civil, como forma de manter os empregos e consequentemente a renda da população, fortalecendo a economia brasileira neste perídoo de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). E somando a isso, o acréscimo do setor da construção como atividade essencial no Decreto nº 10.342, de 7 de maio de 2020, anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã da última quinta-feira (7).

A construtora está interessada em firmar parceria com empresas da capital amazonense que prestam serviços de escavação manual; carpintaria e armação; concretagem de estrutural; calçada de piso intertravado (paver) ou estampado; instalação hidráulica, elétrica ou de gás; sistema SPDA; assentamento de janela, assentamento cerâmico (piso ou azulejo); assentamento de porta; execução de drywall/gesso acartonado; pintura interna e externa; limpeza pós-obra; dentre outros.

Os interessados devem preencher o formulário a seguir. Após o preenchimento, as equipes da MRV analisarão e entrarão em contato de acordo com a demanda. Link para acesso do formulário: bit.ly/FormularioMRVManaus

Sobre a MRV

A MRV Engenharia e Participações é a maior incorporadora e construtora da América Latina no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares, com 40 anos de atuação, presente em 162 cidades, em 22 Estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. A MRV integra o Novo Mercado da B3 e é negociada com o código MRVE3 e compõe dentre outras a carteira teórica IBOV.

Com informações da assessoria*